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В Украине заработала автоматическая регистрация права собственности на недвижимость после завершения строительства
Украина ввела новую систему автоматической регистрации права собственности на объекты недвижимости. Теперь регистрация будет происходить автоматически после ввода объекта в эксплуатацию, без необходимости обращаться к государственному регистратору.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Новый функционал интегрирует Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) с Единой государственной электронной системой в сфере строительства (ЕГЭСБ).
Система получает информацию о вводе в эксплуатацию объектов, по которым в ДРРП ранее зарегистрировано специальное имущественное право (СМП), в частности:
- делимые объекты незавершенного строительства (дома);
- будущие объекты недвижимости (квартиры, машиноместа, нежилые помещения);
- неделимые объекты незавершенного строительства (садовые, жилые, дачные дома).
Система позволяет автоматически обновлять технические характеристики недвижимости, регистрировать права собственности вместо СМП, а также вносить изменения в совместную собственность, регистрировать обременения и выполнять другие действия, предусмотренные законодательством.
Преимущества автоматизации:
- Упрощение административных процедур : граждане и бизнес получают услуги быстрее и удобнее.
- Уменьшение нагрузки на государственных регистраторов : процессы выполняются автоматически, без вмешательства человека.
- Защита прав собственности : автоматизация исключает риск использования поддельных документов.
- Интеграция процессов от начала до завершения строительства : комплексный подход к регистрационным действиям.
Первые регистрации с помощью нового функционала уже прошли. Это значительно расширяет список автоматизированных административных услуг, которые становятся более доступными для физических и юридических лиц.
Напомним, Украина заняла 102 место среди 125 в рейтинге стран по Международному индексу прав собственности за 2024 год (IPRI), который опубликовано Property Rights Alliance. По сравнению с прошлым годом Украина опустилась на две позиции, но находится выше показателя 2022 года, когда наша страна была на 105 месте.