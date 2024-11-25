В Украине заработала автоматическая регистрация права собственности на недвижимость после завершения строительства

Украина ввела новую систему автоматической регистрации права собственности на объекты недвижимости. Теперь регистрация будет происходить автоматически после ввода объекта в эксплуатацию, без необходимости обращаться к государственному регистратору.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Новый функционал интегрирует Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) с Единой государственной электронной системой в сфере строительства (ЕГЭСБ).

Система получает информацию о вводе в эксплуатацию объектов, по которым в ДРРП ранее зарегистрировано специальное имущественное право (СМП), в частности:

делимые объекты незавершенного строительства (дома);

будущие объекты недвижимости (квартиры, машиноместа, нежилые помещения);

неделимые объекты незавершенного строительства (садовые, жилые, дачные дома).

Система позволяет автоматически обновлять технические характеристики недвижимости, регистрировать права собственности вместо СМП, а также вносить изменения в совместную собственность, регистрировать обременения и выполнять другие действия, предусмотренные законодательством.

Преимущества автоматизации:

Упрощение административных процедур : граждане и бизнес получают услуги быстрее и удобнее. Уменьшение нагрузки на государственных регистраторов : процессы выполняются автоматически, без вмешательства человека. Защита прав собственности : автоматизация исключает риск использования поддельных документов. Интеграция процессов от начала до завершения строительства : комплексный подход к регистрационным действиям.

Первые регистрации с помощью нового функционала уже прошли. Это значительно расширяет список автоматизированных административных услуг, которые становятся более доступными для физических и юридических лиц.

Напомним, Украина заняла 102 место среди 125 в рейтинге стран по Международному индексу прав собственности за 2024 год (IPRI), который опубликовано Property Rights Alliance. По сравнению с прошлым годом Украина опустилась на две позиции, но находится выше показателя 2022 года, когда наша страна была на 105 месте.