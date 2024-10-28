Украина потеряла две позиции в рейтинге защиты прав собственности

Украина заняла 102 место среди 125-ти в рейтинге стран по Международному индексу прав собственности за 2024 год, опубликованному Property Rights Alliance.

По сравнению с прошлым годом Украина опустилась на две позиции, но находится выше показателя 2022 года, когда наша страна была на 105 месте.

Комментируя нынешний результат, украинский предприниматель и президент UBC Group Игорь Гуменный написал, что 102 место является одним из самых низких показателей в мире и самым плохим результатом среди стран Центральной и Восточной Европы.

"Без защиты прав собственности нельзя даже почитать разговоры о возможностях инвестиций. Это ключевая максима всех успешных обществ во все времена и эпохи", — подчеркнул он.

По его словам, этот результат прямо говорит о проблемах в правовой системе Украины и ее правоохранительных органах.

Лидирующие страны

Согласно сообщению Property Rights Alliance, IPRI охватывает 125 стран, представляющих 93,4% населения мира и 97,5% глобального ВВП, отражая глобальную картину защиты прав собственности.

Финляндия продолжает лидировать по индексу с впечатляющим баллом 8,1, что отражает выдающиеся показатели как в правовой, так и политической среде (LP) с оценкой 8,7 и в праве физической собственности (PPR) в 8,5. Соединенные Штаты лидируют по уровню прав интеллектуальной собственности (ПИО) с результатом 8,6, за ними следуют Великобритания из 7,7 и Австрия с 7,66. Сингапур занимает второе место в общем зачете с отметкой 7,94, демонстрируя сильные права на физическую собственность на уровне 8,25.

Снижение средних баллов свидетельствует о постоянных проблемах защиты прав собственности по всему миру. В этом году 89 стран потерпели снижение показателей IPRI, в то время как 35 стран сообщили о росте. Примечательно, что в Нигерии был положительный рост на 4,4%, в то время как Черногория и Гаити испытали значительное снижение на -6,05% и -6,02% соответственно.

Результаты IPRI 2024 года подчеркивают, что снижение средних баллов в мире сигнализирует о росте трудностей в защите прав собственности, особенно в странах с низкими показателями. Около 83% населения мира проживают в странах с низкими и средними баллами по индексу, что указывает на масштабные проблемы с реализацией прав собственности. Без крепкой правовой защиты инвестиционная привлекательность и экономический потенциал страны остаются под угрозой.

Институт прав собственности также ввел в этом году компонент гендерного равенства, который продемонстрировал улучшение на 9,6% и подчеркнул важную связь между правами собственности и социальной справедливостью. Тем не менее, проблемы в сфере правовой защищенности в Украине показывают, что для устойчивого экономического роста необходимы решительные изменения в правовой системе.

Напомним, Украина присоединилась к глобальной инициативе по защиты интеллектуальной собственности в цифровом пространстве. Минэкономики приняло приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня вебсайтов, вызывающих беспокойство по поводу соблюдения прав интеллектуальной собственности.