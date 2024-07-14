Украина обратилась в Генассамблею ВОИС из-за кражи Россией бренда "Мелитопольская черешня"

Украинская правительственная делегация призвала Генеральную ассамблею Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) отреагировать на присвоение Россией географического указания "Мелитопольская черешня".

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Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что 12 июля 2024 года федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) на своем сайте сообщила о регистрации обозначения "Мелитопольская черешня". В частности, говорится, что "Мелитопольская черешня" стала первым зарегистрированным региональным брендом так называемых новых регионов РФ (на самом деле – временно оккупированных территорий Украины) — географическим указанием от Мелитопольского района Запорожской области.

Кроме того, Роспатент также призвал представителей временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области регистрировать свои бренды и другие объекты интеллектуальной собственности в целях продвижения своих товаров и услуг на рынках и заявил о том, что предоставит всю необходимую помощь.

В Минэкономики отмечают, что Украина не раз выражала решительные протесты на полях Генеральных ассамблей ВОИС против постоянных нарушений международных стандартов в сфере интеллектуальной собственности властями Российской Федерации.

"В частности, Россия продолжает предоставлять ложную информацию об адресах заявителей с временно оккупированных территорий Украины через международные системы регистраций торговых марок и промышленных образцов", - говорится в сообщении ведомства.

По словам заместителя министра экономики Виталия Кондратива, такие действия со стороны России – недопустимы.

"Очень сложно употреблять в одном предложении слова "Россия" и "интеллектуальная собственность", потому что Москва доказала, что никогда не уважала ни права, ни собственности, ни достижений других. Мировое сообщество никогда не признает эту кражу. Мелитополь будет освобожден и Мелитопольская черешня останется украинской", - заявил он.

В Минэкономики отмечают, что Россия присваивает интеллектуальную собственность Украины с 2014 года с момента оккупации полуострова Крым. В частности, в РФ незаконно зарегистрированы такие крымские вина как "Балаклава", "Магарач", "Новый Свет", "Меганом", что также является географическими указаниями Украины.

Справка:

Географическое указание (ГУ) — объект интеллектуальной собственности, идентифицирующий товар, происходящий из определенного географического места, и подтверждающий его соответствие высоким стандартам качества. Для того чтобы зарегистрировать ГУ, нужно пройти ряд разрешительных процедур в различных органах (в зависимости от вида продукта), ведь речь идет о высоком качестве и уникальности продукта и его репутации.

О ГУ "Мелитопольская черешня"

В Украине "Мелитопольская черешня" была зарегистрирована как географическое указание в июле 2020 года (реестр географических указаний по ссылке).

Страной происхождения "Мелитопольской черешни" является Украина в пределах международно признанных границ.

"Следовательно, своими действиями Россия в очередной раз нивелирует любые международные обязательства и международные соглашения, в данном случае — в сфере интеллектуальной собственности", - отмечают в Минэкономики.

Напомним, в мае 2024 года украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Закарпатье/Закарпатское вино". Это указание будет использоваться для белых, розовых и красных вин, производимых на территории юго-западной части Закарпатской области, где Паннонская равнина переходит в склоны Карпат.

Фото: ua.depositphotos.com