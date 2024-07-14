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Украина обратилась в Генассамблею ВОИС из-за кражи Россией бренда "Мелитопольская черешня"
Украинская правительственная делегация призвала Генеральную ассамблею Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) отреагировать на присвоение Россией географического указания "Мелитопольская черешня".
Об этом сообщает Министерство экономики.
Отмечается, что 12 июля 2024 года федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) на своем сайте сообщила о регистрации обозначения "Мелитопольская черешня". В частности, говорится, что "Мелитопольская черешня" стала первым зарегистрированным региональным брендом так называемых новых регионов РФ (на самом деле – временно оккупированных территорий Украины) — географическим указанием от Мелитопольского района Запорожской области.
Кроме того, Роспатент также призвал представителей временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области регистрировать свои бренды и другие объекты интеллектуальной собственности в целях продвижения своих товаров и услуг на рынках и заявил о том, что предоставит всю необходимую помощь.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Минэкономики отмечают, что Украина не раз выражала решительные протесты на полях Генеральных ассамблей ВОИС против постоянных нарушений международных стандартов в сфере интеллектуальной собственности властями Российской Федерации.
"В частности, Россия продолжает предоставлять ложную информацию об адресах заявителей с временно оккупированных территорий Украины через международные системы регистраций торговых марок и промышленных образцов", - говорится в сообщении ведомства.
По словам заместителя министра экономики Виталия Кондратива, такие действия со стороны России – недопустимы.
"Очень сложно употреблять в одном предложении слова "Россия" и "интеллектуальная собственность", потому что Москва доказала, что никогда не уважала ни права, ни собственности, ни достижений других. Мировое сообщество никогда не признает эту кражу. Мелитополь будет освобожден и Мелитопольская черешня останется украинской", - заявил он.
В Минэкономики отмечают, что Россия присваивает интеллектуальную собственность Украины с 2014 года с момента оккупации полуострова Крым. В частности, в РФ незаконно зарегистрированы такие крымские вина как "Балаклава", "Магарач", "Новый Свет", "Меганом", что также является географическими указаниями Украины.
Справка:
Географическое указание (ГУ) — объект интеллектуальной собственности, идентифицирующий товар, происходящий из определенного географического места, и подтверждающий его соответствие высоким стандартам качества. Для того чтобы зарегистрировать ГУ, нужно пройти ряд разрешительных процедур в различных органах (в зависимости от вида продукта), ведь речь идет о высоком качестве и уникальности продукта и его репутации.
О ГУ "Мелитопольская черешня"
В Украине "Мелитопольская черешня" была зарегистрирована как географическое указание в июле 2020 года (реестр географических указаний по ссылке).
Страной происхождения "Мелитопольской черешни" является Украина в пределах международно признанных границ.
"Следовательно, своими действиями Россия в очередной раз нивелирует любые международные обязательства и международные соглашения, в данном случае — в сфере интеллектуальной собственности", - отмечают в Минэкономики.
Напомним, в мае 2024 года украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Закарпатье/Закарпатское вино". Это указание будет использоваться для белых, розовых и красных вин, производимых на территории юго-западной части Закарпатской области, где Паннонская равнина переходит в склоны Карпат.
Фото: ua.depositphotos.com