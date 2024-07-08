Россия начала вывоз украинского зерна нового урожая из оккупированной Донбасса

Российские оккупанты вывезли из временно оккупированной Донетчины более 80 тысяч тонн украинского зерна нового урожая. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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С начала года оккупанты совершили более 15 "рейсов" с похищенным украинским зерном с временно оккупированных территорий Украины в Россию, используя порт Мариуполя.

Отмечается, что угон украинского зерна с временно оккупированных территорий осуществляется под руководством российских военных и местных коллаборантов.

Также активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к электронной почте Захарию Джиоеву, высокопоставленному чиновнику российского агентства, ответственному за вывоз украденного зерна, что подтверждает причастность российских властей к этим преступлениям.

Напомним, после объявления аннексии четырех областей Украины, российское правительство приняло постановление № 2535, которое установило квоты на вывоз сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий, предоставляя таможенные льготы, и определило механизм для экспорта этой продукции.

В течение 2023 года российские кафиры вывезли с временно оккупированных украинских территорий около 5 миллионов тонн зерна. По квотной системе, созданной российскими властями, российские экспортеры вывезли из Херсонской области по меньшей мере 34 тысячи тонн зерна, стоимостью 6,2 миллиона евро.

Вывезенное из Херсона зерно экспортировалось в Азербайджан, Турцию, Сирию и Иран, а горох из оккупированного Крыма — в Испанию. Российская компания "Сим-Транс Групп" экспортировала пшеницу в Азербайджан, получив разрешение на вывоз 2 200 тонн пшеницы и меслина из области по квотам.

Также в мае 2024 года Офис Генерального прокурора Украины сообщил о расследовании незаконного присвоения Россией более 1700 тонн украинской сельскохозяйственной продукции.

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