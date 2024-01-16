В Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности объяснили, что делать, если россияне воруют произведения украинцев

Специалисты по авторскому праву Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (IP офис) разработали советы, как бороться с нарушением прав украинских авторов на их творчество страной-агрессором.

Об этом сообщили в пресс-службе IP офиса.

Специалисты рассказали о 4 основных способах защиты авторского права:

1. Защита в суде.

Этот способ заключается в том, что украинские авторы имеют право защитить свое авторство на произведение за пределами Украины судебным способом. Для этого необходимо обратиться к юристу в стране, где было нарушено право, и подать иск в соответствующий суд. При разбирательстве дела в иностранной стране будут действовать нормы национального законодательства.

Однако в IP офисе отмечают, что в случае с Россией успех судебной защиты не гарантирован, поскольку после полномасштабного вторжения в Украину Россия формирует так называемые списки недружественных стран, отмечая возможность несоблюдения прав интеллектуальной собственности граждан этих стран.

2. Блокировка контента в Интернете.

Поскольку онлайн-платформы имеют свои механизмы защиты авторских прав, они эффективно реагируют на запросы пользователей о выявлении нарушения их прав. Подать обращение о нарушении авторских прав в популярных соцсетях можно по ссылкам:

You Tube - Запрос на удаление контента You Tube

Spotify - Запрос на удаление контента Spotify

Facebook - Запрос на удаление контента Facebook

Instagram - Запрос на удаление контента Instagram.

YouTube дополнительно предлагает другие инструменты управления авторскими правами. Например, в тех случаях, когда пользователь часто посылает запросы на удаление контента. Среди таких инструментов: Copyright Match Tool, Программа проверки контента, Content ID. Подробнее об инструментах можно ознакомиться по ссылке.

Также специалисты IP офиса рекомендуют при создании запроса подчеркивать, что это именно украинские произведения, ведь такие обращения — возможность донести западной аудитории информацию о российской агрессии и краже украинских произведений. Наличие Свидетельства о регистрации авторского права может служить дополнительным доказательством вашего авторства. Свидетельство выдается IP-офисом по результатам государственной регистрации авторского права.

3. Письмо-сообщение о нарушении авторского права.

Важно отследить, в какой стране и кем дальше может быть незаконно использовано ваше произведение. В странах, где соблюдают права интеллектуальной собственности, можно обращаться к организаторам таких шоу с письмом-сообщением о нарушении авторского права.

В письме-сообщении можно указать следующую информацию:

название произведения и его автора;

содержание незаконного использования;

отсутствие предоставления разрешения на использование;

нарушенные правовые нормы.

4. Обнародование в СМИ и соцсетях

Огласка медиа о нарушении авторского права увеличивает вероятность быть услышанными. Это будет способствовать более широкому освещению незаконного использования российской стороной украинских произведений, что уже давно стало систематическим явлением.

Поэтому, если есть примеры незаконного использования вашего творчества, обязательно сообщайте об этом в своих соцсетях.

Нарушение авторских прав певицы Кристины Соловий

Последним громким примером кражи творчества украинских авторов было нарушение прав на музыкальное произведение известной украинской певицы Кристины Соловий. Оказалось, что в российском ледовом шоу жены спикера Путина Татьяны Навки была использована ее песня. Мелодия осталась без изменений, а вот слова были уже русскими. Речь идет о песне "Тримай", выпущенной еще в 2015 году.

Кристина Соловий заявила об апроприации украинского культурного наследия и сообщила, что будет судиться, ведь жена Пескова украла и осквернила ее интеллектуальную собственность. Вместе с тем, певица отметила, что это уже не первое нарушение авторских прав против нее, которое сделали россияне.

Фото: ua.depositphotos.com