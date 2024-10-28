Україна втратила дві позиції у рейтингу захисту прав власності: як це впливає на інвестиції

Україна посіла 102 місце серед 125-ти у рейтингу країн за Міжнародним індексом прав власності за 2024 рік (IPRI), який опубліковано Property Rights Alliance.

Порівняно з минулим роком Україна опустилася на дві позиції, але знаходиться вище показника 2022 року, коли наша країна була на 105-му місці.

Коментуючи цьогорічний результат, український підприємець і президент UBC Group Ігор Гуменний написав, що 102 місце є одним із найнижчих показників у світі та найгіршим результатом серед країн Центральної та Східної Європи.

"Без захисту прав власності не можна навіть починати розмови про можливості інвестицій. Це ключова максима всіх успішних суспільств у всі часи і епохи", - наголосив він.

За його словами, цей результат прямо свідчить про проблеми у правовій системі України та її правоохоронних органах.

Країни, які лідирують

Згідно з повідомленням Property Rights Alliance, IPRI охоплює 125 країн, що представляють 93,4% населення світу та 97,5% глобального ВВП, відображаючи глобальну картину захисту прав власності.

Фінляндія продовжує лідирувати за індексом із вражаючим балом 8,1, що відображає видатні показники як у правовому, так і в політичному середовищі (LP) з оцінкою 8,7 та у праві фізичної власності (PPR) у 8,5. Сполучені Штати лідирують за рівнем прав інтелектуальної власності (ПІВ) з результатом 8,6, за ними йдуть Великобританія з 7,7 і Австрія з 7,66. Сінгапур посідає друге місце в загальному заліку з оцінкою 7,94, демонструючи сильні права на фізичну власність на рівні 8,25.

Зниження середніх балів свідчить про постійні проблеми захисту прав власності в усьому світі. Цього року 89 країн зазнали зниження показників IPRI, тоді як 35 країн повідомили про зростання. Примітно, що в Нігерії було позитивне зростання на 4,4%, тоді як Чорногорія та Гаїті зазнали значного зниження на -6,05% та -6,02% відповідно.

Результати IPRI 2024 підкреслюють, що зниження середніх балів у світі сигналізує про зростання труднощів у захисті прав власності, особливо в країнах з низькими показниками. Близько 83% населення світу проживає у країнах з низькими і середніми балами за індексом, що вказує на масштабні проблеми з реалізацією прав власності. Без міцного правового захисту інвестиційна привабливість і економічний потенціал країни залишаються під загрозою.

Інститут прав власності також цього року ввів компонент гендерної рівності, який продемонстрував покращення на 9,6% і підкреслив важливий зв’язок між правами власності та соціальною справедливістю. Проте проблеми у сфері правової захищеності в Україні показують, що для сталого економічного зростання необхідні рішучі зміни в правовій системі.

Нагадаємо, Україна долучилася до глобальної ініціативи із захисту інтелектуальної власності в цифровому просторі. Мінекономіки ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.