В Україні запрацювала автоматична реєстрація права власності на нерухомість після завершення будівництва

Україна впровадила нову систему автоматичної реєстрації права власності на об’єкти нерухомості. Відтепер реєстрація відбуватиметься автоматично після введення об'єкта в експлуатацію, без необхідності звертатися до державного реєстратора.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України

Новий функціонал інтегрує Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Система отримує інформацію про введення в експлуатацію об'єктів, щодо яких у ДРРП раніше зареєстроване спеціальне майнове право (СМП), зокрема:

подільні об'єкти незавершеного будівництва (будинки);

майбутні об'єкти нерухомості (квартири, машиномісця, нежитлові приміщення);

неподільні об'єкти незавершеного будівництва (садові, житлові, дачні будинки).

Система дозволяє автоматично оновлювати технічні характеристики нерухомості, реєструвати права власності замість СМП, а також вносити зміни щодо спільної власності, реєструвати обтяження та виконувати інші дії, передбачені законодавством.

Переваги автоматизації:

Спрощення адміністративних процедур: громадяни та бізнес отримують послуги швидше та зручніше. Зменшення навантаження на державних реєстраторів: процеси виконуються автоматично, без втручання людини. Захист прав власності: автоматизація виключає ризик використання підроблених документів. Інтеграція процесів від початку до завершення будівництва: комплексний підхід до реєстраційних дій.

Перші реєстрації за допомогою нового функціоналу вже відбулися. Це значно розширює перелік автоматизованих адміністративних послуг, які стають доступнішими для фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, Україна посіла 102 місце серед 125-ти у рейтингу країн за Міжнародним індексом прав власності за 2024 рік (IPRI), який опубліковано Property Rights Alliance. Порівняно з минулим роком Україна опустилася на дві позиції, але знаходиться вище показника 2022 року, коли наша країна була на 105-му місці.