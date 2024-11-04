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Міноборони повернуло у власність держави земельну ділянку вартістю понад 300 млн грн

Міноборони повернуло у власність держави земельну ділянку вартістю понад 300 млн грн
Фото: Пресслужба Міноборони

Міноборони у взаємодії з Офісом Генерального прокурора повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє пресслужба відомства.

В Міноборони зазначають, що майже 2,5 га землі бізнесмени планували забудувати багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6 500 кв. м - використовували для отримання прибутку.

"Господарський суд Києва визнав незаконною їх приватизацію. Права власності комерційної структури на нерухомість припинено, а державну реєстрацію земельної ділянки - скасовано у взаємодії з Держгеокадастром", - йдеться в повідомленні відомства.

Тепер вони будуть використовуватися в інтересах оборони.

В Головному управлінні земель оборони та фондів Міноборони наголошують, що такі випадки незаконного заволодіння військовими об’єктами та землями оборони є непоодинокими, але оборонне відомство постійно працює над їх виявленням та поверненням у власність держави.

Нагадаємо, у серпні після 11 років суперечок Міноборони повернуло в своє користування земельну ділянку площею 130 гектарів у Тернопільській області вартістю 16 мільйонів гривень.

А у липні Міноборони у співпраці з підрозділами ЗСУ та ОГП повернули у власність держави майновий комплекс в історичній частині Києва вартістю понад 260 мільйонів гривень.

Автор:
Ольга Колесніченко