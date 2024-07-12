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Залучали спецпідрозділи ЗСУ: у власність держави повернули майновий комплекс вартістю понад 260 млн грн
Міністерство оборони України у співпраці з підрозділами Збройних сил України та Офісом Генерального прокурора повернули у власність держави майновий комплекс в історичній частині Києва.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що нерухомість загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів розташована на земельній ділянці площею 0,6 га і має приблизну вартість понад 260 мільйонів гривень.
Раніше цей комплекс, внаслідок злочинних дій колишніх посадовців Міноборони, незаконно вибув з володіння держави. Після судового розгляду колишній високопосадовець був засуджений до 8 років ув’язнення.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Незважаючи на судове рішення майновий комплекс тривалий час залишався у незаконному користуванні сторонніх осіб. Зловмисники навіть намагалися повторно продати державне майно за 6,5 млн доларів США. Попри труднощі, пов’язані зі знищенням документів, Міноборони у співпраці зі спеціалізованою прокуратурою забезпечили реєстрацію речових прав на цю нерухомість", - зауважують в Міноборони.
Повідомляється, що 10 липня Міноборони вжило невідкладних заходів щодо звільнення військового містечка від сторонніх осіб, залучивши спецпідрозділи Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України. Наразі комплекс взято під охорону одним із підрозділів ЗС України.
Як підкреслюють в Міноборони, відомство постійно працює над поверненням незаконно виведеної нерухомості й продовжуватиме цю роботу, доки не буде повернуто 100% таких об’єктів.