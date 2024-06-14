У державну власність повернули майно колишнього держпідприємства "Нефон" в Одесі

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства "Нефон" в Одесі повернуто державі в судовому порядку.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Зусиллями прокурорів Одеської обласної прокуратури в судовому порядку повернуто у розпорядження держави Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства "Нефон", - прокоментував заступник начальника відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності Одеської обласної прокуратури Сергій Ейсмонт.

Майно ЄМК ДП "Нефон" передали в оренду товариству з обмеженою відповідальністю.

Що відомо про об'єкт

До складу майнового комплексу, що знаходиться на території Одеси, входять п’ятиповерхова та одноповерхова будівлі, а також дитячий оздоровчий табір "Казковий".

Загальна площа об’єктів нерухомого майна складає 7238 м кв. Їх вартість становить понад 200 млн грн.

В чому суть справи

Прокурори звернулися до суду з позовною заявою у зв’язку із істотними порушеннями умов договору. Зокрема, орендар несвоєчасно сплачував кошти за користування майном, використовував його не за цільовим призначенням та не забезпечив збереження приміщень. Мова йде про заходи для запобігання пошкодженню та псуванню майна, дотримання норм протипожежної безпеки. Також не забезпечувалося постійне страхування орендованого майна.

Позов мотивовано і тим, що ТОВ без згоди орендодавця – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях – передало орендоване майно в суборенду.

У травні 2024 року Південно-західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позовні вимоги прокурора про стягнення з відповідача заборгованості, розірвання договору та зобов’язання повернути державне майно.

Під час розгляду справи суди погодились з доводами прокурора.

Наразі прокуратура вживає заходи щодо забезпечення виконання судового рішення.

Оспорювані об’єкти нерухомості будуть повернуті у розпорядження держави в особі Фонду держмайна.