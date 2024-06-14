В государственную собственность вернули имущество бывшего госпредприятия "Нефон" в Одессе

Единый имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Нефон" в Одессе возвращен государству в судебном порядке.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Усилиями прокуроров Одесской областной прокуратуры в судебном порядке возвращен в распоряжение государства Единый имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Нефон", – прокомментировал заместитель начальника отдела представительства интересов государства по вопросам государственной и коммунальной собственности Одесской областной прокуратуры Сергей Эйсмонт.

Имущество ЕМК ГП "Нефон" было передано в аренду обществу с ограниченной ответственностью.

Что известно об объекте

В состав имущественного комплекса, который находится на территории Одессы, входят пятиэтажное и одноэтажное здание, а также детский оздоровительный лагерь "Сказочный".

Общая площадь объектов недвижимого имущества составляет 7238 кв. Их стоимость составляет более 200 млн. грн.

В чем суть дела

Прокуроры обратились в суд с исковым заявлением в связи с существенными нарушениями условий договора. В частности, арендатор несвоевременно уплачивал средства за пользование имуществом, использовал его не по целевому назначению и не обеспечил сохранность помещений. Речь идет о мерах по предотвращению повреждения и порчи имущества, соблюдения норм противопожарной безопасности. Также не обеспечивалось постоянное страхование арендованного имущества.

Иск мотивирован и тем, что ООО без согласия арендодателя – Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям – передало арендованное имущество в субаренду.

В мае 2024 года Юго-западный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с ответчика задолженности, расторжении договора и обязательства вернуть государственное имущество.

При рассмотрении дела суды согласились с доводами прокурора.

В настоящее время прокуратура принимает меры по обеспечению исполнения судебного решения.

Оспариваемые объекты недвижимости будут возвращены в распоряжение государства в лице Фонда госимущества.