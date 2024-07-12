Привлекали спецподразделения ВСУ: в собственность государства вернули имущественный комплекс стоимостью более 260 млн грн

Министерство обороны Украины в сотрудничестве с подразделениями Вооруженных сил Украины и Офисом Генерального прокурора вернули в собственность государства имущественный комплекс в исторической части Киева.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что недвижимость общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров расположена на земельном участке площадью 0,6 га и имеет приблизительную стоимость более 260 миллионов гривен.

Ранее этот комплекс, в результате преступных действий бывших должностных лиц Минобороны, незаконно выбыл из владения государства. После судебного разбирательства бывший высокопоставленный чиновник был приговорен к 8 годам заключения.

"Несмотря на судебное решение, имущественный комплекс долгое время оставался в незаконном пользовании посторонних лиц. Злоумышленники даже пытались повторно продать государственное имущество за 6,5 млн долларов США. Несмотря на трудности, связанные с уничтожением документов, Минобороны в сотрудничестве со специализированной прокуратурой обеспечили регистрацию вещевых" прав на эту недвижимость", - отмечают в Минобороны.

Сообщается, что 10 июля Минобороны приняло безотлагательные меры по освобождению военного городка от посторонних лиц, привлекая спецподразделения Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины. В настоящее время комплекс взят под охрану одним из подразделений ВС Украины.

Как подчеркивают в Минобороны, ведомство постоянно работает над возвратом незаконно выведенной недвижимости и будет продолжать эту работу, пока не будут возвращены 100% таких объектов.