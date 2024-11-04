НБУ курс:

USD

41,29

+0,07

EUR

44,97

+0,12

Наличный курс:

USD

41,58

41,55

EUR

45,25

45,12

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны вернуло в собственность государства земельный участок стоимостью более 300 млн грн

Минобороны вернуло в собственность государства земельный участок стоимостью более 300 млн грн
Фото: Пресс-служба Минобороны

Минобороны во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора вернуло в собственность государства земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны отмечают, что около 2,5 га земли бизнесмены планировали застроить многоквартирными домами, а помещение площадью более 6 500 кв. м – использовали для получения прибыли.

"Хозяйственный суд Киева признал незаконной их приватизацию. Права собственности коммерческой структуры на недвижимость прекращены, а государственная регистрация земельного участка — отменена во взаимодействии с Госгеокадастром", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь они будут использоваться в интересах обороны.

В Главном управлении земель обороны и фондов Минобороны отмечают, что такие случаи незаконного завладения военными объектами и землями обороны не единичны, но оборонное ведомство постоянно работает над их выявлением и возвращением в собственность государства.

Напомним, в августе после 11 лет споров Минобороны вернуло в свое использование земельный участок площадью 130 гектаров в Тернопольской области стоимостью 16 миллионов гривен.

А в июле Минобороны в сотрудничестве с подразделениями ВСУ и ОГП вернули в собственность государства имущественный комплекс в исторической части Киева стоимостью более 260 миллионов гривен.

Автор:
Ольга Колесниченко