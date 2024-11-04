Минобороны вернуло в собственность государства земельный участок стоимостью более 300 млн грн

Минобороны во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора вернуло в собственность государства земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны отмечают, что около 2,5 га земли бизнесмены планировали застроить многоквартирными домами, а помещение площадью более 6 500 кв. м – использовали для получения прибыли.

"Хозяйственный суд Киева признал незаконной их приватизацию. Права собственности коммерческой структуры на недвижимость прекращены, а государственная регистрация земельного участка — отменена во взаимодействии с Госгеокадастром", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь они будут использоваться в интересах обороны.

В Главном управлении земель обороны и фондов Минобороны отмечают, что такие случаи незаконного завладения военными объектами и землями обороны не единичны, но оборонное ведомство постоянно работает над их выявлением и возвращением в собственность государства.

Напомним, в августе после 11 лет споров Минобороны вернуло в свое использование земельный участок площадью 130 гектаров в Тернопольской области стоимостью 16 миллионов гривен.

А в июле Минобороны в сотрудничестве с подразделениями ВСУ и ОГП вернули в собственность государства имущественный комплекс в исторической части Киева стоимостью более 260 миллионов гривен.