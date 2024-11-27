В Україні створюють систему управління багатоквартирними будинками: що зміниться

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування Системи управління багатоквартирними будинками (СУББ).

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Які функції виконуватиме система

Зазначається, що інформаційно-комунікаційна Система управління багатоквартирними будинками виконуватиме такі завдання:

запровадження уніфікованого та цифровізованого підходу при управлінні багатоквартирними будинками;

розширення доступу до інформації про технічний стан спільного майна співвласників багатоквартирних будинків;

впровадження інструментів для збору інформаційних, аналітичних та статистичних даних, необхідних для прийняття ефективних рішень у процесі впровадження житлової політики, як в межах окремої територіальної громади, так і на державному рівні.

Як підкреслюють у відомстві, система управління багатоквартирними будинками (СУББ) мінімізує негативний вплив «людського фактору» у переважній більшості процесів управління багатоквартирним будинком, зокрема й в проведенні зборів співвласників та оприлюдненні протоколів зборів.

Крім того, за рахунок цифровізації процесів, унеможливлюється корупційна складова. Також впровадження та розвиток Системи управління багатоквартирними будинками є важливою складовою реформи житлової політики.

Повідомляється, що постановою про запровадження Системи управління багатоквартирними будинками, яку затвердив Кабмін, зазначено, що в процесі впровадження визначаються:

процедура та вимоги щодо наповнення та ведення системи управління;

структура системи управління;

повноваження держателя, адміністратора та технічного адміністратора;

функціональні можливості системи управління та 11 електронних кабінетів та передбачається створення такого компонента системи управління як Реєстр управління багатоквартирними будинками.

У міністерстві зауважують, що також постановою уряду передбачено, що під час впровадження СУББ має з, що забезпечити взаємодію з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

Нагадаємо, в Україні впровадили нову систему автоматичної реєстрації права власності на об’єкти нерухомості. Відтепер реєстрація відбуватиметься автоматично після введення об'єкта в експлуатацію, без необхідності звертатися до державного реєстратора.