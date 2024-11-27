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В Україні створюють систему управління багатоквартирними будинками: що зміниться
Кабінет Міністрів України затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування Системи управління багатоквартирними будинками (СУББ).
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
Які функції виконуватиме система
Зазначається, що інформаційно-комунікаційна Система управління багатоквартирними будинками виконуватиме такі завдання:
- запровадження уніфікованого та цифровізованого підходу при управлінні багатоквартирними будинками;
- розширення доступу до інформації про технічний стан спільного майна співвласників багатоквартирних будинків;
- впровадження інструментів для збору інформаційних, аналітичних та статистичних даних, необхідних для прийняття ефективних рішень у процесі впровадження житлової політики, як в межах окремої територіальної громади, так і на державному рівні.
Як підкреслюють у відомстві, система управління багатоквартирними будинками (СУББ) мінімізує негативний вплив «людського фактору» у переважній більшості процесів управління багатоквартирним будинком, зокрема й в проведенні зборів співвласників та оприлюдненні протоколів зборів.
Крім того, за рахунок цифровізації процесів, унеможливлюється корупційна складова. Також впровадження та розвиток Системи управління багатоквартирними будинками є важливою складовою реформи житлової політики.
Повідомляється, що постановою про запровадження Системи управління багатоквартирними будинками, яку затвердив Кабмін, зазначено, що в процесі впровадження визначаються:
- процедура та вимоги щодо наповнення та ведення системи управління;
- структура системи управління;
- повноваження держателя, адміністратора та технічного адміністратора;
- функціональні можливості системи управління та 11 електронних кабінетів та передбачається створення такого компонента системи управління як Реєстр управління багатоквартирними будинками.
У міністерстві зауважують, що також постановою уряду передбачено, що під час впровадження СУББ має з, що забезпечити взаємодію з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.
Нагадаємо, в Україні впровадили нову систему автоматичної реєстрації права власності на об’єкти нерухомості. Відтепер реєстрація відбуватиметься автоматично після введення об'єкта в експлуатацію, без необхідності звертатися до державного реєстратора.