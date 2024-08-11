В Украине появится градостроительный кадастр: зачем это нужно

Кабинет министров одобрил проект постановления об экспериментальном проекте по внедрению градостроительного кадастра на государственном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что запуск градостроительного кадастра на государственном уровне позволит значительно повысить уровень качества разработки градостроительной документации.

Как подчеркивают в ведомстве, для масштабного восстановления Украины нужны современные и комплексные подходы к процессам реконструкции. А ключевыми факторами качественного, долгосрочного и стремительного восстановления есть прозрачность, автоматизация и унификация всех его процессов.

"Запуск градостроительного кадастра на государственном уровне поможет усилить возможности сельских и поселковых общин в разработке цифровой документации", — объясняют в Мининфраструктуры.

Сообщается, что в кадастре предусмотрены сервисы сопровождения разработки, проверки проектов документов, а также сохранение их в едином реестре. Также введен электронный кабинет пользователя кадастра.

Как уточняют в Мининфраструктуры, функционирование кадастра начнется через один месяц со дня вступления в силу постановления.

Напомним, в Украине начинают внедрять Единый государственный реестр адресов (ЕДРА), цель которого – упорядочить данные адресации объектов недвижимости как в контексте градостроительства, так и в контексте имущественных прав.