В Україні з'явиться містобудівний кадастр: навіщо це потрібно

Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови про експериментальний проєкт щодо впровадження містобудівного кадастру на державному рівні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що запуск містобудівного кадастру на державному рівні дасть можливість значно підвищити рівень якості розробки містобудівної документації.

Як наголошують у відомстві, для масштабного відновлення України потрібні сучасні та комплексні підходи до процесів реконструкції. А ключовими факторами якісного, довгострокового та стрімкого відновлення є прозорість, автоматизація та уніфікація всіх його процесів.

"Запуск містобудівного кадастру на державному рівні допоможе посилити спроможності сільських та селищних громад у розробці цифрової документації", - пояснюють в Мінінфраструктури.

Повідомляється, що у кадастрі передбачені сервіси супроводження розробки, перевірки проектів документів, а також збереження їх у єдиному реєстрі. Також запроваджений електронний кабінет користувача кадастру.

Як уточнюють в Мінінфраструктури, функціонування кадастру почнеться через один місяць з дня набрання чинності постанови.

Нагадаємо, в Україні розпочинають впроваджувати Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА), мета якого - впорядкувати дані адресації об‘єктів нерухомості як в контексті містобудування, так і в контексті майнових прав.