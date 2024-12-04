Сфера будівництва в цифровому форматі: скільки документів заведено до електронної системи

З початку роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) в Україні до неї було заведено майже 6 мільйонів електронних документів. Цю інформацію озвучив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму, пише Укрінформ.

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Федоров підкреслив, що сферу будівництва в цифровому форматі вже розвивають п’ятий рік.

Основні показники

Єдиною електронною системою користуються 1,5 мільйона громадян, зокрема, понад 100 тисяч представників органів місцевого самоврядування та інших інституцій.

На порталі "Дія" громадяни скористалися майже 200 тисячами онлайн-послуг у будівельній сфері.

Серед них -подання повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорту, отримання дозволу на виконання будівельних робіт та інші послуги.

"Саме завдяки цифровізації нам вдається рухатися далі прозоро, швидко та ефективно. Наступний крок - запуск містобудівного кадастру, який дозволить збільшити кількість цифрових сервісів у будівництві", - підсумував віцепрем'єр-міністр.

Delo.ua повідомляло, що Україна до 2030 року планує ввійти до топ-3 країн світу за розробкою та впровадженням технології штучного інтелекту і заручилася підтримкою компанії Meta на цьому шляху.