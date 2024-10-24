Федоров анонсував 6 нових послуг у застосунку "Дія"

Міністерство цифрової трансформації України продовжує впроваджувати нові сервіси у додатку "Дія". Незабаром буде оголошено про запуск ще шести важливих функцій, які стануть доступними найближчим часом.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

"Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн — одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА.Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях", - написав він.

1. Відображення дозволу на зброю. У "Дії" можна буде побачити інформацію про дозвіл на зброю та отримати витяг з Єдиного реєстру зброї. Це значно полегшить доступ до необхідних документів для власників зброї.

2. еАкциз. Ця послуга дозволить перевіряти легальність алкоголю або тютюну. Інформація про акцизну продукцію буде доступна в електронному вигляді, що допоможе боротися з контрафактною продукцією.

3. Мультишеринг. Завдяки новій функції користувачі зможуть надсилати одразу декілька документів або довідок в кілька кліків, що пришвидшить обмін інформацією.

4. Сервіси для бізнесу. Для підприємців готується цифровізація ліцензій та декларацій у комплексі е-Підприємець, зокрема, ліцензії на виконання протипожежних робіт.

5. Повідомлення про проблеми зі зв'язком. У період відключень електроенергії користувачі зможуть повідомляти про відсутність зв'язку, щоб допомогти регуляторам швидше вирішувати проблеми.

6. Дія.Підпис для юридичних осіб. Цей підпис працюватиме так само, як і для фізичних осіб, але стане важливим інструментом для компаній, допомагаючи спрощувати документообіг.

За словами Федорова, частина цих послуг запуститься найближчим часом, інші ще потребують вирішення бюрократичних питань. Про точні дати запуску він повідомить на своїх сторінках у соцмережах.

Які функції українці бажають додати в "Дію"

16 березня 2024 року Федоров поцікавився в українців що нового вони хотіли б побачити в "Дії". Свої варіанти користувачі писали в коментарі під постом, а відповіді були найрізноманітнішими.

Згідно з аналізом коментарів, найбільше користувачів цікавить розширення функціоналу "Дії", цифровізація державних послуг (процедура громадського обговорення та громадських слухань, оформлення дозволів, реєстрацію та перереєстрацію), заміна документів, отримання справок, тощо.

Про те, які ще функції бажають отримати користувачі, читайте у матеріалі Delo.ua.