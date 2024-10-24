Федоров анонсировал шесть новых услуг в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает внедрять новые сервисы в приложении "Дія". В скором времени будет объявлено о запуске еще шести важных функций, которые станут доступны в ближайшее время.

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

"Команда работает на бешеной скорости: только запустили брак онлайн — сразу перешли в масштабный Нацкэшбэк, а несколько дней назад добавили в приложение рекрутинг в топовые подразделения БпЛА. ", – написал он.

1. Отображение разрешения на оружие. В "Дії" можно будет увидеть информацию о разрешении на оружие и получить выписку из Единого реестра оружия. Это облегчит доступ к необходимым документам для владельцев оружия.

2. еАкциз. Эта услуга позволит проверять легальность алкоголя или табака. Информация об акцизной продукции будет доступна в электронном виде, что поможет бороться с контрафактной продукцией.

3. Мультишеринг. Благодаря новой функции пользователи смогут отправлять несколько документов или справок в несколько кликов, что ускорит обмен информацией.

4. Сервисы для бизнеса. Для предпринимателей готовится цифровизация лицензий и деклараций в комплексе е-предприниматель, в частности лицензии на выполнение противопожарных работ.

5. Сообщения о проблемах со связью. В период отключения электроэнергии пользователи смогут сообщать об отсутствии связи, чтобы помочь регуляторам быстрее решать проблемы.

6. Дія.Підпис для юридических лиц. Эта подпись будет работать так же, как и для физических лиц, но станет важным инструментом для компаний, помогая упрощать документооборот.

По словам Федорова, часть этих услуг запустится в ближайшее время, другие нуждаются в решении бюрократических вопросов. О точных датах запуска он сообщит на своих страницах в соцсетях.

Какие функции украинцы желают добавить в "Дію"

16 марта 2024 года Федоров поинтересовался у украинцев, что нового они хотели бы увидеть в "Дію". Свои варианты пользователи писали в комментарии под постом, а ответы были самыми разными.

Согласно анализу комментариев, больше пользователей интересует расширение функционала "Дії", цифровизация государственных услуг (процедура общественного обсуждения и общественных слушаний, оформление разрешений, регистрацию и перерегистрацию), замена документов, получение справок и т.д.

О том, какие еще функции хотят получить пользователи, читайте в Delo.ua.