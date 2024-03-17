Какие функции украинцы желают добавить в "Дію": Федоров провел опрос

16 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров поинтересовался у украинцев, что нового они хотели бы увидеть в "Дії". Свои варианты пользователи писали в комментарии под постом, а ответы были самыми разными.

"Что нового вы хотели бы увидеть в "Дії"? Какой опыт взаимодействия с государством вы хотите перенести в действие?", - написал он.

Согласно анализу комментариев, больше пользователей интересует расширение функционала "Дії", цифровизация государственных услуг (процедура общественного обсуждения и общественных слушаний, оформление разрешений, регистрацию и перерегистрацию), замена документов, получение справок и т.д.

Анализируя эти комментарии, можно выделить следующие популярные потребности пользователей:

Повышение уровня доступности услуг :

Замена пластиковых паспортов на электронные и бессрочные ID карты.

Возможность выполнения определенных действий без необходимости обращаться в ТЦК или нотариус.

Организация удобного онлайн-процесса получения различных документов.

Возможность оформления различных справок и документов (свидетельства о рождении, инвалидности, многодетной семье и т.п.) в электронном виде.

Наследие и операции с наследством. Разрешения на посмертное донорсто.

Оформление права собственности, разрешения на строительство.

Улучшение доступа к медицинским и социальным услугам :

Удобный способ получения медицинской помощи и прохождения ВЛК для ветеранов или раненых военных.

Упрощение процедуры регистрации и обслуживания в медицинских учреждениях.

Интеграция с ЦПАУ для получения различных услуг и документов.

Увеличены возможности для пользователей без биометрических документов.

Улучшение административных процедур :

Введение электронной доверенности для решения разных бытовых вопросов.

Цифровизация и упрощение процедур регистрации бизнеса и смены руководителя юридических лиц.

Политические и социальные права :

Открытие возможности проведения референдумов и голосования на разных уровнях.

Внедрение новых инструментов для участия граждан в решении вопросов общественного значения.

Голосование на выборах, референдумах и возможность инициирования референдумов.

Финансовая безопасность и развитие :

Обеспечение доступа к аналитической информации по налоговым и финансовым вопросам.

Возможность видеть, на что тратятся налоги.

Улучшение возможностей для заработка и финансового благополучия, в частности, для моряков.

Менее популярными, но также перечисленными функциями являются: внесение в "Дію" кредитной истории, растаможка товаров, регистрация юридических лиц, декларации, социальные выплаты/помощь, трудовые книжки и т.д. Некоторые пользователи просят предоставить им разрешения, связанные с владением оружием

В то же время, пользователи писали и довольно абсурдные желания, среди которых были возможность оплатить через "Дію" взятку для пересечения границы и устройства на работу через отношения.

Напомним, в приложении "Дія" началось бета-тестирование образовательных документов. Теперь здесь будут отображаться документы о высшем образовании и школьных аттестатах.