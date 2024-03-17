- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Какие функции украинцы желают добавить в "Дію": Федоров провел опрос
16 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров поинтересовался у украинцев, что нового они хотели бы увидеть в "Дії". Свои варианты пользователи писали в комментарии под постом, а ответы были самыми разными.
"Что нового вы хотели бы увидеть в "Дії"? Какой опыт взаимодействия с государством вы хотите перенести в действие?", - написал он.
Согласно анализу комментариев, больше пользователей интересует расширение функционала "Дії", цифровизация государственных услуг (процедура общественного обсуждения и общественных слушаний, оформление разрешений, регистрацию и перерегистрацию), замена документов, получение справок и т.д.
Анализируя эти комментарии, можно выделить следующие популярные потребности пользователей:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Повышение уровня доступности услуг :
- Замена пластиковых паспортов на электронные и бессрочные ID карты.
- Возможность выполнения определенных действий без необходимости обращаться в ТЦК или нотариус.
- Организация удобного онлайн-процесса получения различных документов.
- Возможность оформления различных справок и документов (свидетельства о рождении, инвалидности, многодетной семье и т.п.) в электронном виде.
- Наследие и операции с наследством. Разрешения на посмертное донорсто.
- Оформление права собственности, разрешения на строительство.
Улучшение доступа к медицинским и социальным услугам :
- Удобный способ получения медицинской помощи и прохождения ВЛК для ветеранов или раненых военных.
- Упрощение процедуры регистрации и обслуживания в медицинских учреждениях.
- Интеграция с ЦПАУ для получения различных услуг и документов.
- Увеличены возможности для пользователей без биометрических документов.
Улучшение административных процедур :
- Введение электронной доверенности для решения разных бытовых вопросов.
- Цифровизация и упрощение процедур регистрации бизнеса и смены руководителя юридических лиц.
Политические и социальные права :
- Открытие возможности проведения референдумов и голосования на разных уровнях.
- Внедрение новых инструментов для участия граждан в решении вопросов общественного значения.
- Голосование на выборах, референдумах и возможность инициирования референдумов.
Финансовая безопасность и развитие :
- Обеспечение доступа к аналитической информации по налоговым и финансовым вопросам.
- Возможность видеть, на что тратятся налоги.
- Улучшение возможностей для заработка и финансового благополучия, в частности, для моряков.
Менее популярными, но также перечисленными функциями являются: внесение в "Дію" кредитной истории, растаможка товаров, регистрация юридических лиц, декларации, социальные выплаты/помощь, трудовые книжки и т.д. Некоторые пользователи просят предоставить им разрешения, связанные с владением оружием
В то же время, пользователи писали и довольно абсурдные желания, среди которых были возможность оплатить через "Дію" взятку для пересечения границы и устройства на работу через отношения.
Напомним, в приложении "Дія" началось бета-тестирование образовательных документов. Теперь здесь будут отображаться документы о высшем образовании и школьных аттестатах.