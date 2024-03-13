Украина открыла код приложения "Дія": что это дает

Код мобильного приложения "Дія" теперь доступен для использования и импорта специалистами из других стран. Это открывает для них возможности разрабатывать подобные государственные сервисы, основываясь на "Дії".

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Специалисты смогут создать аналог "Дії" или другое приложение, похожее на нее, но для этого, конечно, нужно будет присоединиться к публичной лицензии. Найти открытый код и присоединиться к лицензии можно на отдельном сайте", - написал он.

По его словам, "Дія" включила в открытый код такие услуги, как "Удостоверение водителя" и "Извлечение о несудимости", как примеры работы приложения с данными.

Он добавил, что каждый айти-специалист сможет проанализировать код и предложить, как улучшить действие, а также заверил, что персональным данным украинцам ничего не угрожает.

"Данные украинцев в полной безопасности. В коде нет доступа к реестрам. Если айтовец захочет сделать "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду загрузили вымышленных пользователей с вымышленными данными. На этих пользователях можно проверить логику работы с информацией", - подчеркнул министр.

Федоров добавил, что проект реализуется при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP с финансированием от Швейцарии, и соответствующее решение об открытии кода было принято правительством 14 февраля.

Тогда в Минцифры объяснили, что будет создано тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации, поэтому данные украинцев будут оставаться в полной безопасности.

Напомним, Эстония готовится к запуску собственного приложения mRiik на базе украинской "Дії", однако пока столкнулась с некоторыми трудностями.