Україна відкрила код застосунку "Дія": що це дає

Код мобільного додатку "Дія" тепер доступний для використання та імпорту фахівцямі з інших країн. Це відкриває для них можливості розробляти подібні державні сервіси, базуючись "Дії".

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Фахівці зможуть створити аналог Дії або інший застосунок, схожий на неї, але для цього, звісно, треба буде приєднатися до публічної ліцензії. Знайти відкритий код та доєднатися до ліцензії можна на окремому сайті", - написав він.

За його словами, "Дія" включила до відкритого коду такі послуги, як "Посвідчення водія" і "Витяг про несудимість", як приклади роботи застосунку з даними.

Він додав, що кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати, як покращити Дію, а також запевнив, що персональним даним українцям нічого не загрожує.

"Дані українців у повній безпеці. У коді немає доступу до реєстрів. Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією", - наголосив міністр.

Федоров додав, що проект реалізується за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, з фінансуванням від Швейцарії, і відповідне рішення про відкриття коду було ухвалено урядом 14 лютого.

Тоді у Мінцифри пояснили, що буде створено тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці.

Нагадаємо, Естонія готується до запуску власного застосунку mRiik на базі української "Дії", однак поки стикнулася з деякими труднощами.