В "Дії" стартовало бета-тестирование образовательных документов

В приложении "Дія" началось бета-тестирование образовательных документов. Теперь здесь будут отображаться документы о высшем образовании и школьных аттестатах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"В "Дії" стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все доки, но без сертификата Кенгуру", - написал он.

Отмечается, что все могут воспользоваться возможностью опробовать новый сервис одним из первым и присоединиться к бета-тестированию новой услуги.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не нужно буде везти папку с дипломами, а во время поступления в вуз - со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой - в "Дії"", - писал глава Минцифры ранее.

Кто может присоединиться к бета-тесту?

гражданин Украины от 14 лет

необходимо иметь верифицированный налоговый номер

Регистрация на бета-тест по ссылке.

Добавим, что в "Дії" запустили еще одну новую услугу - для чиновников, ежегодно предоставляющих электронные декларации. Теперь декларанты могут сформировать справку "Данные для декларации" за 2023 год с данными не только относительно себя, но и членов семьи.

Также ранее сообщалось, что в мобильном приложении "Дія" вскоре запустят услугу, благодаря которой люди смогут жениться онлайн, используя видеосвязь.

Вместе с тем, в "Дії" уже работает услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков.