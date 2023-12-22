Изменения в ФЛП за несколько секунд: в "Дії" запустили новую услугу

В приложении "Дія" запустили автоматическую услугу по изменению информации о ФЛП в налоговом и едином государственном реестре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что в случае изменения фамилии, местонахождение, номера телефона или вида деятельности, внести изменения в ФЛП можно за два шага.

"Автоматизировали услугу, теперь изменить данные о ФЛП можно без участия государственного регистратора. Никакого человеческого фактора, ожидания и непредвиденных отказов", - сообщили в Минцифре.

Там добавили, что обработка заявления занимает 3 секунды вместо суток и происходит автоматически.

"Теперь не придется указывать налоговые данные, "Дія" это сделает самостоятельно на основе информации из реестров", - отметили в Минцифре.

Какие изменения можно внести:

ФИО

местонахождение бизнеса

КВЭДов (видов экономической деятельности)

контактной информации

"Несколько кликов - и актуальная информация о вашем бизнесе уже в налоговом и едином государственном реестре", - подчеркнули в Минцифре.

В ведомстве сообщили, что уже около 1500 украинцев воспользовались новой услугой и внесли изменения в ФЛП.

Напомним, в приложении "Дія" началось бета-тестирование услуги "е-Предприниматель", объединяющей восемь важнейших услуг для бизнеса в одном онлайн-заявлении.