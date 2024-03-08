В "Дії" запустили новую услугу для чиновников, которые ежегодно подают электронные декларации

Теперь декларанты могут сформировать справку "Данные для декларации" за 2023 год с данными не только о себе, но и о членах семьи.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в "Дії" запустили новую услугу для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации.

"Во время декларирования должностному лицу нужно внести информацию не только о себе, но и о членах семьи. Раньше родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, машинах, других активах, заказывать справку о доходах, а теперь — несколько кликов в Дії", - отметил Федоров.

Как это работает

Пользователь с портала НАПК направляет запрос члену семьи в Дії

член семьи подтверждает запрос в приложении

НАПК собирает информацию из реестров о таком члене семьи, его активах и доходах из государственных реестров и передает ее в личный кабинет декларанта в Реестре деклараций в "Данные для декларации".

"Это первая, но не последняя общая услуга с НАПК. Электронное декларирование - это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим. Открытые данные, открытые декларации - основа антикоррупционной работы власти", - подчеркнул Федоров.

Восстановление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.

Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:

Вооруженных сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Управление государственной охраны;

других военных формирований.

Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;

раненых;

пленных;

миротворцев;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Было предусмотрено, что это не касается в частности:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;

лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Парламент проголосовал за возобновление э-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.