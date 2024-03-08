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В "Дії" запустили новую услугу для чиновников, которые ежегодно подают электронные декларации
Теперь декларанты могут сформировать справку "Данные для декларации" за 2023 год с данными не только о себе, но и о членах семьи.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, в "Дії" запустили новую услугу для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации.
"Во время декларирования должностному лицу нужно внести информацию не только о себе, но и о членах семьи. Раньше родственникам нужно было искать и собирать документы о недвижимости, машинах, других активах, заказывать справку о доходах, а теперь — несколько кликов в Дії", - отметил Федоров.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как это работает
- Пользователь с портала НАПК направляет запрос члену семьи в Дії
- член семьи подтверждает запрос в приложении
- НАПК собирает информацию из реестров о таком члене семьи, его активах и доходах из государственных реестров и передает ее в личный кабинет декларанта в Реестре деклараций в "Данные для декларации".
"Это первая, но не последняя общая услуга с НАПК. Электронное декларирование - это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим. Открытые данные, открытые декларации - основа антикоррупционной работы власти", - подчеркнул Федоров.
Восстановление декларирования в Украине
Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.
5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.
В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.
Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:
- Вооруженных сил Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации;
- Управление государственной охраны;
- других военных формирований.
Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:
- сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;
- раненых;
- пленных;
- миротворцев;
- лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.
Было предусмотрено, что это не касается в частности:
- военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;
- лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;
- лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);
- лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.
Парламент проголосовал за возобновление э-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.