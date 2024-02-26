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Лидируют полицейские и прокуроры: где в Украине чиновники чаще всего декларируют криптовалюту
1428 декларации с упоминанием криптовалюты зарегистрировали чиновники в 2022 году. Более 14% из них принадлежат жителям Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Больше всего сторонников альтернативных денег оказалось в Нацполиции и прокуратуре.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Чиновники из Нацполиции и прокуратуры задекларировали больше криптовалюты
По данным Единого государственного реестра деклараций, больше всего владельцев цифровых денег в 2022 году оказалось в Нацполиции - 171 (12%) и прокуратуре - 150 (10,5%).
"К сравнению, к началу полномасштабной войны чаще всего криптовалюту декларировали чиновники из городских советов - 75 (9,5%)", - отмечают аналитики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Какие регионы в лидерах
По данным "Опендатабот", в регионах популярности крипты в 2022 году преобладали Днепропетровский и Одесский - по 72 декларации, и Харьковский - 64.
В преддверии полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов.
"Самой популярной криптовалютой остался биткоин - его в 2022 году задекларировали 648 чиновников. Это 45% от общего количества деклараций. К сравнению, в 2021 году биткоин упоминался в 356 декларациях", - подчеркнули в "Опендатаботе".
Украинские чиновники чаще всего владеют Bitcoin, Ethereum и Tether
За 2022 год депутаты и госслужащие подали 1428 тыс. деклараций, где упоминается криптовалюта. За 2021 год таких отчетов было только 788. Активнее всего чиновники покупают Bitcoin, Ethereum и Tether.
За 2022 год больше криптовалюты задекларировали следующие чиновники:
- Депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич имел в собственности 121 BTC.
- Депутат Подольского райсовета Одесской области Игорь Осипов владел 1800 ETH.
- Начальник департамента Офиса Генерального прокурора Виталий Бровко задекларировал 774,5 тыс. USDT.
Также есть случаи, когда чиновники ранее декларировали криптоактивы, а позже говорили, что потеряли доступ к ним.
Нардеп задекларировал чужую криптовалюту
Недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год действующему народному депутату от партии "Слуга народа" Александру Мариковскому.
В 2020 году народный избранник задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая вроде бы принадлежала ему еще с 2019 года.
Вместе с тем, НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек действительно ему никогда не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, не имеющими никакого отношения к Мариковскому.
Нардеп заявляет, что вины не признает и будет защищать честь в суде.