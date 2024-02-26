Лидируют полицейские и прокуроры: где в Украине чиновники чаще всего декларируют криптовалюту

1428 декларации с упоминанием криптовалюты зарегистрировали чиновники в 2022 году. Более 14% из них принадлежат жителям Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Больше всего сторонников альтернативных денег оказалось в Нацполиции и прокуратуре.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Чиновники из Нацполиции и прокуратуры задекларировали больше криптовалюты

По данным Единого государственного реестра деклараций, больше всего владельцев цифровых денег в 2022 году оказалось в Нацполиции - 171 (12%) и прокуратуре - 150 (10,5%).

"К сравнению, к началу полномасштабной войны чаще всего криптовалюту декларировали чиновники из городских советов - 75 (9,5%)", - отмечают аналитики.

Какие регионы в лидерах

По данным "Опендатабот", в регионах популярности крипты в 2022 году преобладали Днепропетровский и Одесский - по 72 декларации, и Харьковский - 64.

В преддверии полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов.

"Самой популярной криптовалютой остался биткоин - его в 2022 году задекларировали 648 чиновников. Это 45% от общего количества деклараций. К сравнению, в 2021 году биткоин упоминался в 356 декларациях", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Украинские чиновники чаще всего владеют Bitcoin, Ethereum и Tether

За 2022 год депутаты и госслужащие подали 1428 тыс. деклараций, где упоминается криптовалюта. За 2021 год таких отчетов было только 788. Активнее всего чиновники покупают Bitcoin, Ethereum и Tether.

За 2022 год больше криптовалюты задекларировали следующие чиновники:

Депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич имел в собственности 121 BTC.

Депутат Подольского райсовета Одесской области Игорь Осипов владел 1800 ETH.

Начальник департамента Офиса Генерального прокурора Виталий Бровко задекларировал 774,5 тыс. USDT.

Также есть случаи, когда чиновники ранее декларировали криптоактивы, а позже говорили, что потеряли доступ к ним.

Нардеп задекларировал чужую криптовалюту

Недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год действующему народному депутату от партии "Слуга народа" Александру Мариковскому.

В 2020 году народный избранник задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая вроде бы принадлежала ему еще с 2019 года.

Вместе с тем, НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек действительно ему никогда не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, не имеющими никакого отношения к Мариковскому.

Нардеп заявляет, что вины не признает и будет защищать честь в суде.