Лідирують посадовці з Нацполіції та прокуратури: де в Україні чиновники найчастіше декларують криптовалюту

1428 декларації зі згадкою криптовалюти зареєстрували чиновники у 2022 році. Понад 14% з них належать жителям Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей. Найбільше прихильників альтернативних грошей виявилося у Нацполіції та прокуратурі.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти

За даними Єдиного державного реєстру декларацій, найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%).

"До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%)", - зауважують аналітики.

Які регіони у лідерах

За даними "Опендатабот", у регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський — по 72 декларації, та Харківський — 64.

Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.

"Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн — його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях", - підкреслили в "Опендатабот".

Українські посадовці найчастіше володіють Bitcoin, Ethereum та Tether

За 2022 рік депутати та держслужбовці подали 1428 тис. декларацій, де згадується криптовалюта. За 2021 рік таких звітів було тільки 788. Найактивніше посадовці купують Bitcoin, Ethereum та Tether.

За 2022 рік найбільше криптовалюти задекларували такі чиновники:

Депутат Одеської облради Микита Кузькевич мав у власності 121 BTC.

Депутат Подільської райради Одеської області Ігор Осіпов володів 1800 ETH.

Начальник департаменту Офіса Генерального прокурора Віталій Бровко задекларував 774,5 тис. USDT.

Також є випадки, коли чиновники раніше декларували криптоактиви, а пізніше казали, що втратили до них доступ.

Нардеп задекларував чужу криптовалюту

Нещодавно НАБУ і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік чинному народному депутату від партії "Слуга народу" Олександру Маріковському.

У 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року.

Разом з тим, НАБУ і САП з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до Маріковського.

Нардеп заявляє, що провини не визнає та буде захищати честь у суді.