Українські посадовці найчастіше володіють Bitcoin, Ethereum та Tether – дослідження Opendatabot

За 2022 рік депутати та держслужбовці подали 1428 тис. декларацій, де згадується криптовалюта. За 2021 рік таких звітів було тільки 788. Найактивніше посадовці купують Bitcoin, Ethereum та Tether. Про це стало відомо з дослідження Opendatabot.

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За 2022 рік найбільше криптовалюти задекларували такі чиновники:

Депутат Одеської облради Микита Кузькевич мав у власності 121 BTC.

Депутат Подільської райради Одеської області Ігор Осіпов володів 1800 ETH.

Начальник департаменту Офіса Генерального прокурора Віталій Бровко задекларував 774,5 тис. USDT.

Також є випадки, коли чиновникі раніше декларували криптоактиви, а пізніше казали, що втратили до них доступ.

Які криптовалюти найбільш популярні серед посадовців. Джерело: opendatabot

Хто з посадовців має найбільше біткоїнів. Джерело: opendatabot

Посадовці часто обирають ефір для збереження грошей. Джерело: opendatabot

Чиновники часто цікавляться стейблоїнами. Джерело: opendatabot

Як зазначає засновник Опендатаботу Олексій Іванкін, під час дослідження стало зрозуміло, що посадовці неякісно заповнюють декларації.

"Складається враження, що посадовці витрачають на декларації 5 хвилин в останній день подання. Попри те, що вже є спеціальний розділ, де необхідно вказувати статки у крипті, майже всі криптоволодіння заповнені по-різному, з помилками та у різних частинах декларацій", - говорить Іванкін.

Як зараз чиновники та депутати подають декларації

Після 24 лютого обов’язкова перевірка декларацій посадовців була тимчасово скасована. Але посадовці все одно мали звітувати про свій майновий стан та зміни в ньому.

Восени-2023 перевірку декларацій відновили. В рамках цього українські посадовці мали подати всі необхідні декларації за 2021 та 2022 роки в період до кінця січня 2024.

Водночас з цим, термін подання декларацій за 2023 рік не змінився, тож депутати та чиновники мають подати відповідний звіт до квітня 2024 року.