Украинские чиновники чаще всего владеют Bitcoin, Ethereum и Tether – исследование Opendatabot

За 2022 депутаты и госслужащие подали 1428 тыс. деклараций, где упоминается криптовалюта. За 2021 год таких отчетов было только 788. Активнее всего чиновники покупают Bitcoin, Ethereum и Tether. Об этом стало известно из исследования Opendatabot.

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За 2022 год больше криптовалюты задекларировали следующие чиновники:

Депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич имел в собственности 121 BTC.

Депутат Подольского райсовета Одесской области Игорь Осипов владел 1800 ETH.

Начальник департамента Офиса Генерального прокурора Виталий Бровко задекларировал 774,5 тыс. USDT.

Также есть случаи, когда чиновники ранее декларировали криптоактивы, а позже говорили, что потеряли доступ к ним.

Какие криптовалюты наиболее популярны среди чиновников. Источник: opendatabot

Кто из чиновников больше всего биткоинов. Источник: opendatabot

Чиновники часто выбирают эфир для сохранения денег. Источник: opendatabot

Чиновники часто интересуются стейблоинами. Источник: opendatabot

Как отмечает основатель Опендатабота Алексей Иванкин, в ходе исследования стало ясно, что должностные лица некачественно заполняют декларации.

"Создается впечатление, что должностные лица тратят на декларации 5 минут в последний день представления. Несмотря на то, что уже есть специальный раздел, где необходимо указывать состояние в крипте, почти все криптовладения заполнены по-разному, с ошибками и в разных частях деклараций", - говорит Иванкин.

Как сейчас чиновники и депутаты подают декларации

После 24 февраля обязательная проверка деклараций должностных лиц была временно упразднена. Но должностные лица все равно должны были отчитываться о своем имущественном положении и изменениях в нем.

Осенью 2023 года проверку деклараций возобновили. В рамках этого украинские должностные лица должны подать все необходимые декларации за 2021 и 2022 годы в период до конца января 2024 года.

В то же время, срок подачи деклараций за 2023 год не изменился, поэтому депутаты и чиновники должны подать соответствующий отчет до апреля 2024 года.