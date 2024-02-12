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Украинские чиновники чаще всего владеют Bitcoin, Ethereum и Tether – исследование Opendatabot
За 2022 депутаты и госслужащие подали 1428 тыс. деклараций, где упоминается криптовалюта. За 2021 год таких отчетов было только 788. Активнее всего чиновники покупают Bitcoin, Ethereum и Tether. Об этом стало известно из исследования Opendatabot.
За 2022 год больше криптовалюты задекларировали следующие чиновники:
- Депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич имел в собственности 121 BTC.
- Депутат Подольского райсовета Одесской области Игорь Осипов владел 1800 ETH.
- Начальник департамента Офиса Генерального прокурора Виталий Бровко задекларировал 774,5 тыс. USDT.
Также есть случаи, когда чиновники ранее декларировали криптоактивы, а позже говорили, что потеряли доступ к ним.
Как отмечает основатель Опендатабота Алексей Иванкин, в ходе исследования стало ясно, что должностные лица некачественно заполняют декларации.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Создается впечатление, что должностные лица тратят на декларации 5 минут в последний день представления. Несмотря на то, что уже есть специальный раздел, где необходимо указывать состояние в крипте, почти все криптовладения заполнены по-разному, с ошибками и в разных частях деклараций", - говорит Иванкин.
Как сейчас чиновники и депутаты подают декларации
После 24 февраля обязательная проверка деклараций должностных лиц была временно упразднена. Но должностные лица все равно должны были отчитываться о своем имущественном положении и изменениях в нем.
Осенью 2023 года проверку деклараций возобновили. В рамках этого украинские должностные лица должны подать все необходимые декларации за 2021 и 2022 годы в период до конца января 2024 года.
В то же время, срок подачи деклараций за 2023 год не изменился, поэтому депутаты и чиновники должны подать соответствующий отчет до апреля 2024 года.