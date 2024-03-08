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У "Дії" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації
Відтепер декларанти можуть сформувати довідку “Дані для декларації” за 2023 рік з даними не лише стосовно себе, а й стосовно членів сім’ї.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, в "Дії" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації.
"Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї. Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер — кілька кліків у Дії", - зауважив Федоров.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Як це працює
- Користувач з порталу НАЗК надсилає запит члену сім’ї в Дію
- член сім’ї підтверджує запит у застосунку
- НАЗК збирає інформацію з реєстрів про такого члена сім’ї, його активи й доходи з державних реєстрів та передає її в особистий кабінет декларанта в Реєстрі декларацій у "Дані для декларації".
"Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування - це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації — основа антикорупційної роботи влади", - підкреслив Федоров.
Відновлення декларування в Україні
Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.
5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.
У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.
Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:
- Збройних сил України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Управління державної охорони;
- інших військових формувань.
Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:
- співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;
- поранених;
- полонених;
- миротворців;
- осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:
- військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;
- осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;
- осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);
- осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.