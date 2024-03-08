У "Дії" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації

Відтепер декларанти можуть сформувати довідку “Дані для декларації” за 2023 рік з даними не лише стосовно себе, а й стосовно членів сім’ї.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, в "Дії" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації.

"Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї. Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер — кілька кліків у Дії", - зауважив Федоров.

Як це працює

Користувач з порталу НАЗК надсилає запит члену сім’ї в Дію

член сім’ї підтверджує запит у застосунку

НАЗК збирає інформацію з реєстрів про такого члена сім’ї, його активи й доходи з державних реєстрів та передає її в особистий кабінет декларанта в Реєстрі декларацій у "Дані для декларації".

"Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування - це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації — основа антикорупційної роботи влади", - підкреслив Федоров.

Відновлення декларування в Україні

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:

Збройних сил України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Управління державної охорони;

інших військових формувань.

Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:

співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;

поранених;

полонених;

миротворців;

осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:

військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;

осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;

осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.