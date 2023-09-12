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Відновлення декларування: зʼявилися пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський хоче відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп декларантів. Про це свідчать оприлюднені пропозиції очільника держави до законопроєкту №9534, який він ветував.

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Зеленський зазначає, що на період до припинення або скасування воєнного стану Національне агентство з питань запобігання корупції має забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій. Це має відбутися не пізніше ніж за 60 днів після набуття чинності законом.

Президент пропонує, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:

  • Збройних сил України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
  • Управління державної охорони;
  • інших військових формувань.

Також передбачається, що не відображатимуться декларації:

  • співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій;
  • поранених;
  • полонених;
  • миротворців;
  • осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. 

Це не стосуватиметься зокрема:

  • військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;
  • осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій; 
  • осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);
  • осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Відкриття декларацій: що не так із законопроєктом?

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Наразі декларування відбувається на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

Президента Володимира Зеленського закликали накласти вето на проект закону – з відповідною вимогою виступила українська громадськість, яка підписала петицію, та депутати Європейського парламенту.

Глава держави назвав обмеження, ухвалені Радою, неприйнятними та ветував документ, наголосивши, що реєстр потрібно відкривати вже зараз.

Автор:
Артем Ющенко