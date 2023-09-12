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Відновлення декларування: зʼявилися пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту
Президент України Володимир Зеленський хоче відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп декларантів. Про це свідчать оприлюднені пропозиції очільника держави до законопроєкту №9534, який він ветував.
Зеленський зазначає, що на період до припинення або скасування воєнного стану Національне агентство з питань запобігання корупції має забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій. Це має відбутися не пізніше ніж за 60 днів після набуття чинності законом.
Президент пропонує, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:
- Збройних сил України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Управління державної охорони;
- інших військових формувань.
Також передбачається, що не відображатимуться декларації:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій;
- поранених;
- полонених;
- миротворців;
- осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Це не стосуватиметься зокрема:
- військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;
- осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;
- осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);
- осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
Відкриття декларацій: що не так із законопроєктом?
Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Наразі декларування відбувається на добровільній основі.
5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.
Президента Володимира Зеленського закликали накласти вето на проект закону – з відповідною вимогою виступила українська громадськість, яка підписала петицію, та депутати Європейського парламенту.
Глава держави назвав обмеження, ухвалені Радою, неприйнятними та ветував документ, наголосивши, що реєстр потрібно відкривати вже зараз.