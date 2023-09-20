Верховна Рада проголосувала за поновлення е-декларування, але вже з відкриттям реєстру

Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування", - зазначив він.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 341 народний обранець.

Железняк наголосив, що ухвалені зміни передбачають негайне відкриття декларацій чиновників, а не через рік, як планувалося.

Також він повідомив, скільки голосів віддали за це рішення представники різних фракцій:

"Слуги Народу" - 214

ЕС - 22

Батьківщина - 13



Платформа за життя та мир - 18;

За майбутнє - 11;

Голос - 18;

Довіра - 17;

Відновлення України - 12;

Позафракційні - 16.

Зауважимо, президент пропонує, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:

Збройних сил України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Управління державної охорони;

інших військових формувань.

Також передбачається, що не відображатимуться декларації:

співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій;

поранених;

полонених;

миротворців;

осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Це не стосуватиметься зокрема:

військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;

осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;

осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Чому Зеленський повернув у Раду закон про електронне декларування

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Наразі декларування відбувається на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

Президента Володимира Зеленського закликали накласти вето на проект закону – з відповідною вимогою виступила українська громадськість, яка підписала петицію, та депутати Європейського парламенту.

Глава держави назвав обмеження, ухвалені Радою, неприйнятними та ветував документ, наголосивши, що реєстр потрібно відкривати вже зараз.

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