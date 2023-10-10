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Електронні декларації відкриють: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.
Про це йдеться в картці законопроєкту №9534.
Зазначається, що проєкт закону з підписом президента було повернуто до парламенту 10 жовтня.
Відновлення декларування: хронологія подій
Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.
У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.
Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:
- Збройних сил України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Управління державної охорони;
- інших військових формувань.
Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:
- співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;
- поранених;
- полонених;
- миротворців;
- осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:
- військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;
- осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;
- осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);
- осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня.