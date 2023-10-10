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Електронні декларації відкриють: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.

Про це йдеться в картці законопроєкту №9534.

Зазначається, що проєкт закону з підписом президента було повернуто до парламенту 10 жовтня.

Відновлення декларування: хронологія подій

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян. 

Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:

  • Збройних сил України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
  • Управління державної охорони;
  • інших військових формувань.

Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:

  • співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;
  • поранених;
  • полонених;
  • миротворців;
  • осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. 

Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:

  • військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;
  • осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій; 
  • осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);
  • осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня.

Автор:
Артем Ющенко