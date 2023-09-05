Рада приняла законопроект о возвращении декларирования, но не в полном объеме

5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о возвращении декларирования. За его принятие проголосовало 329 народных депутатов.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает, что декларирование будет обязательно для всех должностных и юридических лиц, а также для некоторых должностных лиц частных предприятий. Декларации должны будут подаваться ежегодно до 1 апреля.

Принятый законопроект содержит ряд поправок, внесенных народными депутатами. В частности, уточнен перечень должностных лиц юридических лиц публичного права, подпадающих под антикоррупционное законодательство. Также предусмотрено, что если имущество указано в декларации в одном разделе, но не указано в другом, то это не считается преступлением. Кроме того, если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, его нельзя повторно проверять.

Главная правка №371, которая предполагала открытие деклараций для общественности, не набрала необходимых 226 голосов.

По словам Железняка, принятие данного законопроекта может не быть засчитано как выполнение одного из структурных маяков МВФ, из-за закрытых на год деклараций и нарушений сроков голосования.

"Не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ (хотя уже дедлайн 01 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587д об изменениях в КУАП по декларациям", - написал он.

Железняк считает, что правительство может призвать президента Украины наложить техническое вето на законопроект №9534.

Напомним, сегодня Рада также приняла закон, предусматривающий установление наказания для должностных лиц, несвоевременно представляющих декларации на сумму более 1,3 миллиона гривен.