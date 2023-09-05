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Чиновников будут наказывать за несвоевременное декларирование: Рада приняла закон
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий установление наказания для должностных лиц, несвоевременно представляющих декларации на сумму более 1,3 миллиона гривен.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По словам Железняка, за законопроект №9587-д проголосовали 305 депутатов. Он отметил, что в закон была внесена поправка №25, позволяющая чиновнику избежать наказания в том случае, если лицо "забыло" задекларировать имущество на определенную законом сумму.
Эта поправка набрала 250 голосов и была учтена при принятии закона.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Из-за наличия правки №25 мы не голосовали. Не думаю, что в таком виде закон подпишут или одобрят международные партнеры", - написал Железняк.
Он добавил, что было еще несколько поправок к закону, но их отклонили.
Напомним, во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем послы стран "Большой семерки" отметили важность своевременного выбора нового главы НАПК, а также призвали возобновить е-декларирование.
Источник фото: ua.depositphotos.com