Чиновников будут наказывать за несвоевременное декларирование: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий установление наказания для должностных лиц, несвоевременно представляющих декларации на сумму более 1,3 миллиона гривен.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам Железняка, за законопроект №9587-д проголосовали 305 депутатов. Он отметил, что в закон была внесена поправка №25, позволяющая чиновнику избежать наказания в том случае, если лицо "забыло" задекларировать имущество на определенную законом сумму.

Эта поправка набрала 250 голосов и была учтена при принятии закона.

"Из-за наличия правки №25 мы не голосовали. Не думаю, что в таком виде закон подпишут или одобрят международные партнеры", - написал Железняк.

Он добавил, что было еще несколько поправок к закону, но их отклонили.

Напомним, во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем послы стран "Большой семерки" отметили важность своевременного выбора нового главы НАПК, а также призвали возобновить е-декларирование.

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