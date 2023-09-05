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Чиновників будуть карати за несвоєчасне декларування: Рада прийняла закон
Верховна Рада прийняла закон, який передбачає встановлення покарання для посадових осіб, які несвоєчасно подають декларації на суму більше 1,3 мільйона гривень.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За словами Железняка, за законопроект №9587-д проголосували 305 депутатів. Він зазначив, що до закону було внесено поправку №25, яка надає можливість чиновнику уникнути покарання в тому випадку, якщо особа "забула" задекларувати майно на визначену законом суму.
Ця поправка набрала 250 голосів та була врахована при прийнятті закону.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Через наявність правки №25 ми не голосували. Не думаю, що в такому вигляді закон підпишуть або схвалять міжнародні партнери", - написав Железняк.
Він додав, що було ще кілька правок до закону, але їх відхилили.
Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем посли країн "Великої сімки" наголосили на важливості своєчасного вибору нового голови НАЗК, а також закликали відновити е-декларування.
Джерело фото: ua.depositphotos.com