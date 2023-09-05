Чиновників будуть карати за несвоєчасне декларування: Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон, який передбачає встановлення покарання для посадових осіб, які несвоєчасно подають декларації на суму більше 1,3 мільйона гривень.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, за законопроект №9587-д проголосували 305 депутатів. Він зазначив, що до закону було внесено поправку №25, яка надає можливість чиновнику уникнути покарання в тому випадку, якщо особа "забула" задекларувати майно на визначену законом суму.

Ця поправка набрала 250 голосів та була врахована при прийнятті закону.

"Через наявність правки №25 ми не голосували. Не думаю, що в такому вигляді закон підпишуть або схвалять міжнародні партнери", - написав Железняк.

Він додав, що було ще кілька правок до закону, але їх відхилили.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем посли країн "Великої сімки" наголосили на важливості своєчасного вибору нового голови НАЗК, а також закликали відновити е-декларування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com