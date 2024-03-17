Які функції українці бажають додати в "Дію": Федоров провів опитування

16 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поцікавився в українців що нового вони хотіли б побачити в "Дії". Свої варіанти користувачі писали в коментарі під постом, а відповіді були найрізноманітнішими.

"Що нового ви хотіли б побачити в Дії? Який досвід взаємодії з державою ви хочете перенести в Дію?", - написав він.

Згідно з аналізом коментарів, найбільше користувачів цікавить розширення функціоналу "Дії", цифровізація державних послуг (процедура громадського обговорення та громадських слухань, оформлення дозволів, реєстрацію та перереєстрацію), заміна документів, отримання справок, тощо.

Аналізуючи ці коментарі, можна виділити наступні популярні потреби користувачів:

Підвищення рівня доступності послуг:

Заміна пластикових паспортів на електронні і безстрокові ID-картки.

Можливість виконання певних дій без необхідності звертатися до ТЦК або нотаріуса.

Організація зручного онлайн-процесу отримання різноманітних документів.

Можливість оформлення різних довідок та документів (свідоцтва про народження, інвалідність, багатодітна сім'я тощо) в електронному вигляді.

Спадщина та операції із спадщиною. Дозволи на посмертне донорсто.

Оформлення права власності, дозволи на будівництво.

Поліпшення доступу до медичних та соціальних послуг:

Зручний спосіб отримання медичної допомоги та проходження ВЛК для ветеранів або поранених військових.

Спрощення процедури реєстрації та обслуговування в медичних установах.

Покращення адміністративних процедур:

Запровадження електронної довіреності для вирішення різних побутових питань.

Цифровізація та спрощення процедур реєстрації бізнесу та зміни керівника юридичних осіб.

Політичні та соціальні права:

Відкриття можливості проведення референдумів та голосування на різних рівнях.

Впровадження нових інструментів участі громадян у вирішенні питань громадського значення.

Фінансова безпека та розвиток:

Забезпечення доступу до аналітичної інформації щодо податкових та фінансових питань.

Покращення можливостей для заробітку та фінансового благополуччя, зокрема для моряків.

Менш популярними, але також переліченими функціями є: внесення в "Дію" кредитної історії, розмитнення товарів, реєстрація юридичних осіб, декларації, соціальні виплати/допомога, трудові книжки тощо. Деякі користувачі просять надати їм дозволи, пов'язані з володінням зброєю

В той же час, користувачі писали й досить абсурдні бажання, серед яких були можливість сплатити через "Дію" хабар для перетину кордону і влаштування на роботу через за стосунок.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" розпочалося бета-тестування освітніх документів. Тепер тут відображатимуться документи про вищу освіту та шкільні атестати.