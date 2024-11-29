Meta допоможе Україні ввійти до топ-3 країн світу за розробкою та впровадженням ШІ

Україна до 2030 року планує ввійти до топ-3 країн світу за розробкою та впровадженням технології штучного інтелекту і заручилася підтримкою компанії Meta на цьому шляху.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зауважив, що провів дзвінок із Маркусом Райнішем, віцепрезидентом із публічної політики Meta в Європі.

"Уже маємо налагоджену співпрацю з Меta щодо протидії російській пропаганді, захисту українських акаунтів. Зараз у роботі новий спільний напрям — штучний інтелект. Україна до 2030 року має ввійти до топ-3 країн світу за розробкою та впровадженням ШІ. Meta може стати ключовим бізнес-партнером у цьому", - підкреслив Федоров.

За його словами, компанія Меta має топовое open source-рішення — LIama, на його основі можна створювати багато інноваційних проєктів.

Зараз Мінцифри активно працює над упровадженням штучного інтелекту в Україні та планує запустити АІ Cеnter of Excellence, який має стати ключовим міжнародним хабом для розробки й інтеграції AI-рішень у державні сфери.

Українські ШІ-розробники можуть отримати $500 тисяч від Meta

Українських розробників вперше запросили взяти участь у програмі Llama Impact Grants, яка дозволяє залучити до 500 тисяч доларів гранту та менторську підтримку від Meta в розробці продуктів.

Подати заявку на участь у програмі можна до 1 грудня. Деталі та форма аплікації за посиланням.

За право виграти грант на 500 тисяч доларів можуть поборотися стартапи, компанії, неприбуткові організації, дослідницькі установи та інші команди, які створюють інноваційні рішення на базі Llama.