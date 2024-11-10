Мінцифри посилює співпрацю з Recorded Future у сфері кібербезпеки

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся з генеральним директором компанії Recorded Future Крістофером Олбергом для зміцнення партнерства у сфері кібербезпеки.

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Про це Федоров написав у своєму Тelegram-каналі.

З початку повномасштабного вторгнення компанія активно підтримує Україну, надаючи розвіддані, допомагаючи розслідувати воєнні злочини та запобігати кібератакам.

У рамках співпраці Recorded Future взаємодіє з Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв’язку, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратурою, Кіберполіцією та іншими відомствами.

Також компанія відкрила офіс в Україні, де вже працюють близько 100 спеціалістів, що сприяє подальшому посиленню кіберзахисту країни.

У грудні 2022 року Мінцифра підписала меморандум з Recorded Future, в межах якого компанія надала доступ до своїх аналітичних інструментів на суму понад $20 млн. Ці рішення дозволяють виявляти кібератаки на ранніх етапах і захищати критичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Recorded Future у сфері кіберзахисту ще 7 грудня 2022 року.

Про Recorded Future

Recorded Future — одна з найбільших у світі компаній зі збору даних про загрози, що має понад 1900 клієнтів у 75 країнах, включаючи уряд 45 країн і понад 50% компаній зі списку Fortune 100.

Recorded Future забезпечує видимість потенційних загроз у режимі реального часу, аналізуючи широкий набір джерел даних для надання інформації, що дозволяє клієнтам здійснювати дії для зниження ризиків. Ця можливість у поєднанні з використанням компанією ШІ та іншими технологіями доповнить послуги Mastercard з ідентифікації, запобігання шахрайству, прийняття рішень у режимі реального часу та кібербезпеки, а також надасть розширені можливості аналізу загроз для мережевих торговців та фінансових організацій.