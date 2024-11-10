Минцифры усиливает сотрудничество с Recorded Future в сфере кибербезопасности

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с генеральным директором компании Recorded Future Кристофером Олбергом по укреплению партнерства в сфере кибербезопасности.

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Об этом Федоров написал в своем Telegram-канале.

С начала полномасштабного вторжения компания активно поддерживает Украину, предоставляя разведданные, помогая расследовать военные преступления и предотвращать кибератаки.

В рамках сотрудничества Recorded Future взаимодействует с Министерством цифровой трансформации, Госспецсвязи, ГУР, СБУ, Минобороны, Генпрокуратурой, Киберполицией и другими ведомствами.

Также компания открыла офис в Украине, где уже работает около 100 специалистов, что способствует дальнейшему усилению киберзащиты страны.

В декабре 2022 года Минцифра подписала меморандум по Recorded Future, в рамках которого компания предоставила доступ к своим аналитическим инструментам на сумму более $20 млн. Эти решения позволяют выявлять кибератаки на ранних этапах и защищать критическую инфраструктуру Украины.

Напомним, Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве с Recorded Future в сфере киберзащиты еще 7 декабря 2022 года.

О Recorded Future

Recorded Future — одна из крупнейших в мире компаний по сбору данных об угрозах, имеющих более 1900 клиентов в 75 странах, включая правительство 45 стран и более 50% компаний из списка Fortune 100.

Recorded Future обеспечивает видимость потенциальных угроз в режиме реального времени, анализируя широкий набор источников данных для предоставления информации, что позволяет клиентам совершать действия по снижению рисков. Эта возможность в сочетании с использованием компанией ИИ и другими технологиями дополнит услуги Mastercard по идентификации, предотвращению мошенничества, принятию решений в режиме реального времени и кибербезопасности, а также предоставит расширенные возможности анализа угроз для сетевых торговцев и финансовых организаций.