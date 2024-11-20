Українські ШІ-розробники можуть отримати $500 тисяч від Meta: як подати заявку на грант

Українських розробників вперше запросили взяти участь у програмі Llama Impact Grants, яка дозволяє залучити до 500 тисяч доларів гранту та менторську підтримку від Meta в розробці продуктів.

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Про це повідомляє Мінцифри.

Подати заявку на участь у програмі можна до 1 грудня. Деталі та форма аплікації за посиланням.

У відомстві розповіли, що програма підтримує стартапи з усього світу, які використовують велику мовну модель Llama для подолання викликів у різних сферах — від освіти до державного управління.

"Цьогоріч українські розробники вперше візьмуть участь у програмі — Meta додала до переліку країн-учасників Україну після звернення Мінцифри", - йдеться в повідомленні міністерства.

За право виграти грант на 500 тисяч доларів можуть поборотися стартапи, компанії, неприбуткові організації, дослідницькі установи та інші команди, які створюють інноваційні рішення на базі Llama.

Перевагу віддають проєктам у сферах:

розвитку економіки, зокрема бізнесу;

освіти й розвитку навичок;

науки та інновацій;

державних послуг.

Нагадаємо, Міністерство економіки України, Мінцифра та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення ШІ (штучного інтелекту). Курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами.

Раніше в Мінекономіки повідомляли, шо команда експертів розробила рекомендації, які допоможуть створювати й використовувати інновації зі штучним інтелектом (ШІ), дотримуючись права інтелектуальної власності.