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Украинские ИИ-разработчики могут получить $500 тысяч от Meta: как подать заявку на грант
Украинских разработчиков впервые пригласили принять участие в программе Llama Impact Grants, позволяющей привлечь до 500 тысяч долларов гранта и менторскую поддержку от Meta в разработке продуктов.
Об этом сообщает Минцифры.
Подать заявку на участие в программе можно до 1 декабря. Детали и форма аппликации по ссылке.
В ведомстве рассказали, что программа поддерживает стартапы со всего мира, использующие большую языковую модель Llama для преодоления вызовов в разных областях — от образования до государственного управления.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"В этом году украинские разработчики впервые примут участие в программе — Meta добавила в список стран-участников Украину после обращения Минцифры", — говорится в сообщении министерства.
За право выиграть грант на 500 тысяч долларов могут побороться стартапы, компании, некоммерческие организации, исследовательские учреждения и другие команды, создающие инновационные решения на базе Llama.
Предпочтение отдают проектам в сферах:
- развитию экономики, в частности бизнеса;
- образования и развития навыков;
- науки и инноваций;
- государственных услуг.
Напомним, Министерство экономики Украины, Минцифры и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ (искусственного интеллекта). Курсы бесплатные и доступны на украинском и английском языках.
Ранее в Минэкономики сообщали, что команда экспертов разработала рекомендации, которые помогут создавать и использовать инновации с искусственным интеллектом (ИИ), соблюдая права интеллектуальной собственности.