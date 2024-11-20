Украинские ИИ-разработчики могут получить $500 тысяч от Meta: как подать заявку на грант

Украинских разработчиков впервые пригласили принять участие в программе Llama Impact Grants, позволяющей привлечь до 500 тысяч долларов гранта и менторскую поддержку от Meta в разработке продуктов.

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Об этом сообщает Минцифры.

Подать заявку на участие в программе можно до 1 декабря. Детали и форма аппликации по ссылке.

В ведомстве рассказали, что программа поддерживает стартапы со всего мира, использующие большую языковую модель Llama для преодоления вызовов в разных областях — от образования до государственного управления.

"В этом году украинские разработчики впервые примут участие в программе — Meta добавила в список стран-участников Украину после обращения Минцифры", — говорится в сообщении министерства.

За право выиграть грант на 500 тысяч долларов могут побороться стартапы, компании, некоммерческие организации, исследовательские учреждения и другие команды, создающие инновационные решения на базе Llama.

Предпочтение отдают проектам в сферах:

развитию экономики, в частности бизнеса;

образования и развития навыков;

науки и инноваций;

государственных услуг.

Напомним, Министерство экономики Украины, Минцифры и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ (искусственного интеллекта). Курсы бесплатные и доступны на украинском и английском языках.

Ранее в Минэкономики сообщали, что команда экспертов разработала рекомендации, которые помогут создавать и использовать инновации с искусственным интеллектом (ИИ), соблюдая права интеллектуальной собственности.