Эксперты разработали рекомендации, как использовать ИИ без нарушения авторского права

Команда экспертов разработала рекомендации, которые помогут создавать и использовать инновации с искусственным интеллектом (ИИ), соблюдая право интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О каких рекомендациях идет речь

Согласно сообщению Минэкономики, эксперты собрали советы, как ответственно использовать объекты интеллектуальной собственности для тренировки ИИ-моделей.

Правообладатели контента могут узнать, как защитить свои фото, видео, тексты, аудио и другие объекты от неправомерного использования системами ИИ.

Также документ содержит советы, на что обращать внимание при генерировании контента в системах искусственного интеллекта.

Для кого будут полезны советы

Рекомендации будут полезны:

IT-специалистам и компаниям, разрабатывающим продукты с использованием искусственного интеллекта;

авторам, то есть всем, кто создает картинки, фото, видео и аудиообразования и т.д., и другим правообладателям контента;

пользователям систем искусственного интеллекта;

юристам и другим специалистам в области интеллектуальной собственности.

Нарушение авторского права является актуальной проблемой в сфере ИИ

Как отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив, Украина сделала важный шаг в сфере прав интеллектуальной собственности, став одним из первых государств, определивших правовой режим для объектов, созданных ИИ.

Он напомнил, что с 1 января 2023 года действует закон Украины "Об авторском праве и смежных правах", вводящий режим sui generis для защиты неоригинальных произведений, созданных компьютерными программами.

"Минэкономики приобщилось к разработке рекомендаций для разработчиков, правообладателей и пользователей, чтобы способствовать ответственному использованию ИИ, защищать интересы всех сторон и предотвращать возможные нарушения прав, учитывая быстрое развитие ИИ в Украине", — отметил Киндратив.

В свою очередь, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков отметил, что нарушение авторского права является одной из самых горячих проблем в сфере искусственного интеллекта. Пока известно о десятках резонансных судебных исков на технологические компании со стороны известных писателей, художников и даже программистов за неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности. Нарушить авторское право могут и обычные пользователи ИИ-систем, сгенерировавшие картинку или текст.

"Чтобы обезопасить граждан и IT-компании от таких кейсов, мы разработали советы, как работать с ИИ-инструментами без рисков", — добавил он.

В Минэкономики добавили, что "Рекомендации по ответственному использованию ИИ: вопросы права интеллектуальной собственности" являются одним из инструментов от государства, который поможет бизнесу подготовиться к регулированию искусственного интеллекта в Украине. Подробнее о перечне инструментов можно узнать в Белой книге по регулированию ИИ в Украине.

Ознакомиться с рекомендациями можно по ссылке.

В разработке документа приняли участие представители государственных органов, профильных ассоциаций, научных учреждений и общественных организаций, в частности, Министерства цифровой трансформации, Министерства экономики, Экспертно-консультационного комитета по развитию искусственного интеллекта при Минцифры, Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИСИ), Ассоциации IT Ukraine, Ассоциации юристов Украины, Центра демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), кафедры интеллектуальной собственности и информационного права учебно-научного Института права Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко, Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины, Бюро интерактивной рекламы Украины (IAB Ukraine) и Всеукраинской рекламной коалиции.

Авторский коллектив указан в рекомендациях.