Медиамагнат Руперт Мердок судится с искусственным интеллектом: в чем обвиняют ИИ

Компания Dow Jones, являющаяся материнской компанией Wall Street Journal, и издание New York Post подали иск против генеративной ИИ-компании Perplexity AI, обвинив последнюю в незаконном копировании их материалов, защищенных авторским правом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание пишет, что иск от изданий медиамагната Руперта Мердока стал последним выстрелом в ожесточенной борьбе между издателями и технологическими компаниями по поводу того, как последние могут без разрешения использовать защищенный авторским правом контент для создания и эксплуатации своих систем искусственного интеллекта.

Как пишет CNN, компании, принадлежащие News Corp., обвинили Perplexity в обучении своего так называемого автоответчика с использованием материалов, защищенных авторским правом, для создания ответов на вопросы пользователей, что позволяет им не заходить на сайты издателей.

"Однако Perplexity не афиширует, что ее основная бизнес-модель заключается в массовом использовании защищенного контента истцов для конкуренции с ними за привлечение читающей новости аудитории и, в свою очередь, в лишении истцов важных источников дохода", — утверждается в иске.

В своем заявлении генеральный директор News Corp. Роберт Томсон сказал, что компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, совершает злоупотребление интеллектуальной собственностью, которое наносит ущерб журналистам, писателям, издателям и News Corp.

"Perplexity намеренно скопировала огромное количество защищенного авторским правом материала без какой-либо компенсации и беззастенчиво представляет переработанный материал как прямую замену оригинальному источнику", — сказал Томсон.

На фоне быстрого развития ИИ-инструментов новостные издатели утверждают, что копирование их материалов без разрешения или компенсации для обучения моделей чат-ботов является экзистенциальной угрозой их бизнесу. В то время как некоторые издатели решили лицензировать свой контент для компаний, занимающихся генеративным ИИ, в обмен на скромные гонорары, другие забросали ИИ-компании судебными исками, надеясь получить большую компенсацию за свою работу и предотвратить будущую кражу интеллектуальной собственности.

Новостные организации просят суд запретить Perplexity использовать свои статьи и новости как основу для предоставления ответов на вопросы, а также требуют уничтожить любую базу данных, в которой используются ее защищенные авторским правом работы.