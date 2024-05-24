Alphabet и Meta предлагают Голливуду миллионы за контент для обучения ИИ

Компании Alphabet, Meta Platforms и OpenAI начали переговоры с крупными голливудскими студиями по лицензированию их контента для использования в новейших системах с искусственным интеллектом (ИИ) для создания видео.

Об этом пишет Вloomberg.

Эти технологические компании разрабатывают технологии, способные генерировать реалистичные видеосцены по текстовым подсказкам, и предложили студиям десятки миллионов долларов за сотрудничество. Голливудские студии одновременно ищут способы использовать ИИ для снижения затрат, но хотят контролировать, как будет использован их контент.

Хочет Warner Bros. Discovery Inc. готова лицензировать некоторые программы для обучения моделей ИИ, Walt Disney и Netflix, пока не желают предоставлять свой контент этим компаниям. В то же время актеры, как Скарлетт Йоганссон, выражают обеспокоенность по поводу несанкционированного использования голосов и изображений.

В то же время голливудские студии уже используют искусственный интеллект в производстве, как и многие кинематографисты. Тайлер Перри использовал эту технологию, чтобы воспроизвести макияж, который он носит для своего персонажа Мадеи в фильмах. Режиссер Роберт Земекис применил искусственный интеллект, чтобы снизить возраст Тома Генкса в будущем фильме.

Но новая группа инструментов, в частности Sora от OpenAI и Veo от Alphabet, идут дальше, обещая помочь режиссерам быстро создавать яркие, гиперреалистичные клипы на основе нескольких слов описания. Их возможности вызвали волнение и беспокойство в Голливуде, где в прошлом году актеры и писатели устроили лунную забастовку из-за беспокойства по поводу того, как ИИ может забрать их работы.

Издание пишет, что музыкальная индустрия заняла жесткую позицию против использования ИИ. Universal Music Group NV подала в суд на Anthropic, начинающий стартап с искусственным интеллектом, копирование текстов песен и временно удалила свою музыку из TikTok , чтобы обеспечить защиту своих артистов В этом месяце Sony Music Group направила письма сотням партнеров с предупреждением не учить никаких моделей ШИ на ее музыке.

Напомним, что вчера News Corp., главная компания Wall Street Journal и других средств массовой информации, согласилась разрешить OpenAI использовать контент из более дюжины своих публикаций в рамках соглашения, которое может стоить более 250 миллионов долларов в течение пяти лет.

Добавим, в мае же OpenAI представила новую модель голосового помощника GPT-4o, обсуждающего аудио, изображение и текст в режиме реального времени. Обновленная версия чат-бота может реагировать на аудиовход только за 232 миллисекунды (в среднем это происходит за 320 миллисекунд), что соответствует реакции человека в разговоре. До этого использовать голосовой режим для разговора с ChatGPT можно было со средней задержкой 2,8 секунды (GPT-3,5) и 5,4 секунды (GPT-4).

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