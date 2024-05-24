Alphabet і Meta пропонують Голлівуду мільйони за контент для навчання ШІ

Компанії Alphabet, Meta Platforms та OpenAI розпочали переговори з великими голлівудськими студіями щодо ліцензування їхнього контенту для використання в новітніх системах зі штучним інтелектом (ШІ) для створення відео.

Про це пише Вloomberg.

Ці технологічні компанії розробляють технології, здатні генерувати реалістичні відеосцени з текстових підказок, і запропонували студіям десятки мільйонів доларів за співпрацю. Голлівудські студії водночас шукають способи використати ШІ для зниження витрат, але хочуть контролювати, як буде використано їхній контент.

Хоча Warner Bros. Discovery Inc. готова ліцензувати деякі програми для навчання моделей ШІ, Walt Disney та Netflix наразі не бажають надавати свій контент цим компаніям. Водночас актори, як от Скарлетт Йоганссон, висловлюють занепокоєння щодо несанкціонованого використання голосів та зображень.

В той же час, голлівудські студії вже використовують штучний інтелект у виробництві, як і багато кінематографістів. Тайлер Перрі використав цю технологію, щоб відтворити макіяж, який він носить для свого персонажа Мадеї у фільмах. Режисер Роберт Земекіс застосував штучний інтелект, щоб зменшити вік Тома Генкса в майбутньому фільмі.

Але нова група інструментів, зокрема Sora від OpenAI і Veo від Alphabet , йдуть далі, обіцяючи допомогти режисерам швидко створювати яскраві, гіперреалістичні кліпи на основі лише кількох слів опису. Їхні можливості викликали хвилювання та занепокоєння в Голлівуді, де минулого року актори та письменники влаштували місячний страйк через занепокоєння щодо того, як ШІ може забрати їхні роботи.

Видання пише, що музична індустрія зайняла жорстку позицію проти використання ШІ. Universal Music Group NV подала до суду на Anthropic, починаючий стартап зі штучним інтелектом, за копіювання текстів пісень і тимчасово видалила свою музику з TikTok , щоб забезпечити захист своїх артистів. Цього місяця Sony Music Group надіслала листи сотням партнерів із попередженням не навчати жодних моделей ШІ на її музиці.

Нагадаємо, що вчора News Corp., головна компанія Wall Street Journal та інших засобів масової інформації, погодилася дозволити OpenAI використовувати контент з понад дюжини своїх публікацій у рамках угоди, яка може коштувати понад 250 мільйонів доларів протягом п’яти років.

Додамо, у травні ж OpenAI представила нову модель голосового помічника GPT-4o, що може обговорювати аудіо, зображення та текст у режимі реального часу. Оновлена версія чат-боту може реагувати на аудіовхід лише за 232 мілісекунди (в середньому це відбувається за 320 мілісекунд), що відповідає реакції людини в розмові. До цього використовувати голосовий режим для розмови з ChatGPT можна було із середньою затримкою 2,8 секунди (GPT-3,5) і 5,4 секунди (GPT-4).

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