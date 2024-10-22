Медіамагнат Руперт Мердок судиться зі штучним інтелектом: у чому звинувачують ШІ

Компанія Dow Jones, яка є материнською компанією Wall Street Journal, та видання New York Post подали позов проти генеративної ШІ-компанії Perplexity AI, звинувативши останню в незаконному копіюванні їхніх матеріалів, захищених авторським правом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Видання пише, що позов від видань медіамагната Руперта Мердока став останнім пострілом у запеклій боротьбі між видавцями та технологічними компаніями з приводу того, як останні можуть без дозволу використовувати захищений авторським правом контент для створення та експлуатації своїх систем штучного інтелекту.

Як пише CNN, компанії, що належать News Corp., звинуватили Perplexity у навчанні свого так званого автовідповідача з використанням матеріалів, захищених авторським правом, для генерації відповідей на запитання користувачів, що дозволяє їм не заходити на сайти видавців.

"Однак Perplexity не афішує, що її основна бізнес-модель полягає у масовому використанні захищеного контенту позивачів для конкуренції з ними за залучення аудиторії, яка читає новини, і, у свою чергу, у позбавленні позивачів важливих джерел доходу", - стверджується в позові.

У своїй заяві генеральний директор News Corp. Роберт Томсон сказав, що компанія, яка займається розробкою штучного інтелекту, здійснює зловживання інтелектуальною власністю, яке завдає шкоди журналістам, письменникам, видавцям та News Corp.

"Perplexity навмисно скопіювала величезну кількість захищеного авторським правом матеріалу без будь-якої компенсації і безсоромно представляє перероблений матеріал як пряму заміну оригінальному джерелу", - сказав Томсон.

На тлі швидкого розвитку ШІ-інструментів видавці новин стверджують, що копіювання їх матеріалів без дозволу або компенсації для навчання моделей чат-ботів є екзистенційною загрозою їхньому бізнесу. У той час як деякі видавці вирішили ліцензувати свій контент для компаній, які займаються генеративним ШІ, в обмін на скромні гонорари, інші закидали ШІ-компанії судовими позовами, сподіваючись отримати велику компенсацію за свою роботу і запобігти майбутній крадіжці інтелектуальної власності.

Новинні організації просять суд заборонити Perplexity використовувати свої статті і новини як основу для надання відповідей на запитання, а також вимагають знищити будь-яку базу даних, в якій використовуються її захищені авторським правом роботи.