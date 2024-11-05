Експерти розробили рекомендації, як використовувати ШІ без порушення авторського права

Команда експертів розробила рекомендації, які допоможуть створювати й використовувати інновації зі штучним інтелектом (ШІ), дотримуючись права інтелектуальної власності.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Про які рекомендації йдеться

Згідно з повідомленням Мінекономіки, експерти зібрали поради, як відповідально використовувати об‘єкти інтелектуальної власності для тренування ШІ-моделей.

Правовласники контенту можуть дізнатися, як захистити свої фото, відео, тексти, аудіо та інші об‘єкти від неправомірного використання системами ШІ.

Також документ містить поради, на що звертати увагу при генеруванні контенту в системах штучного інтелекту.

Для кого будуть корисними поради

Рекомендації будуть корисними:

IT-спеціалістам та компаніям, які розробляють продукти з використанням штучного інтелекту;

авторам, тобто всім, хто створює картинки, фото, відео- та аудіотвори тощо, та іншим правовласникам контенту;

користувачам систем штучного інтелекту;

юристам та іншим фахівцям у сфері інтелектуальної власності.

Порушення авторського права є актуальною проблемою у сфері ШІ

Як зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, Україна зробила важливий крок у сфері прав інтелектуальної власності, ставши однією з перших держав, які визначили правовий режим для об’єктів, створених ШІ.

Він нагадав, що з 1 січня 2023 року діє закон України "Про авторське право і суміжні права", який запроваджує режим sui generis для захисту неоригінальних творів, створених комп’ютерними програмами.

"Мінекономіки долучилося до розробки рекомендацій для розробників, правовласників та користувачів, щоб сприяти відповідальному використанню ШІ, захищати інтереси всіх сторін і запобігати можливим порушенням прав, враховуючи швидкий розвиток ШІ в Україні", - зазначив Кіндратів.

В свою чергу заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков зауважив, що порушення авторського права є однію з найгарячіших проблем у сфері штучного інтелекту. Наразі відомо про десятки резонансних судових позовів на технологічні компанії з боку відомих письменників, художників і навіть програмістів за неправомірне використання об‘єктів інтелектуальної власності. Порушити авторське право можуть і звичайні користувачі ШІ-систем, які згенерували картинку чи текст.

"Щоб убезпечити громадян та IT-компанії від таких кейсів, ми розробили поради, як працювати з ШІ-інструментами без ризиків", - додав він.

В Мінекономіки додали, що "Рекомендації щодо відповідального використання ШІ: питання права інтелектуальної власності" є одним з інструментів від держави, який допоможе бізнесу підготуватися до регулювання штучного інтелекту в Україні. Детальніше про перелік інструментів можна дізнатися у Білій книзі з регулювання ШІ в Україні.

Ознайомитися з рекомендаціями можна за посиланням.

У розробці документа взяли участь представники державних органів, профільних асоціацій, наукових установ та громадських організацій, зокрема Міністерства цифрової трансформації, Міністерства економіки, Експертно-консультаційного комітету з розвитку штучного інтелекту при Мінцифри, Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), Асоціації IT Ukraine, Асоціації правників України, Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права навчально-наукового Інституту права Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Бюро інтерактивної реклами України (IAB Ukraine) та Всеукраїнської рекламної коаліції.

Авторський колектив зазначений у рекомендаціях.