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Google запустил бесплатную платформу в Украине по обучению навыкам работы с искусственным интеллектом
Министерство экономики Украины, Минцифра и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами для изучения ИИ (искусственного интеллекта). Курсы бесплатны и доступны на украинском и английском языках.
Об этом сообщают прессслужбы Минэкономики и Минцифры .
Отмечается, что искусственный интеллект развивается и помогает оптимизировать процессы и ускорять выполнение рутинных задач в разных сферах — от медицины до оборонных технологий.
Возможности использования ИИ только растут, и чтобы научить больше украинцев использовать технологию будущего, Google запустил платформу с безвозмездными курсами для изучения искусственного интеллекта.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Какие курсы уже доступны на платформе
Сообщается, что обучение ориентировано как на новичков, так и на опытных специалистов.
Преимущества платформы:
- Бесплатное обучение : доступ к учебным материалам от Google на украинском и английском языках.
- Гибкие возможности для развития : курсы можно проходить в удобное для каждого время, в соответствии с индивидуальным графиком.
- Интерактивные форматы обучения : студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и платформы для самообучения.
Для украинцев доступны следующие курсы:
- ШИ для производительности – короткие видеоуроки для всех, кто хочет повысить эффективность работы и автоматизировать рутинные процессы – руководителей и владельцев бизнеса, маркетологов, менеджеров, HR-специалистов и других профессионалов.
- Введение в генеративный ИИ — 8-часовой курс для технических специалистов. Узнаете все о больших языковых моделях, научитесь создавать собственные приложения на основе генеративного искусственного интеллекта.
- Цифровые навыки для образования с Google: практическая программа – вебинары для педагогов о работе с искусственным интеллектом и Gemini. Курс поможет учителям разработать задачи и схемы оценки с помощью ИИ и экономить время для саморазвития и работы с учащимися.
Ранее в Минэкономики сообщали, что команда экспертов разработала рекомендации, которые помогут создавать и использовать инновации с искусственным интеллектом (ИИ), соблюдая права интеллектуальной собственности.