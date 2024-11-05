Google разрешил управление умным домом через приложение Gemini

Google добавил расширение Google Home в приложение Gemini, что позволит пользователям управлять своим умным домом, напрямую общаясь с помощником на базе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Verge.

Новую функцию можно использовать для управления освещением, климат-контролем, телевизорами, динамиками и другими устройствами. Например, с помощью запроса "Обустрой столовую для романтического свидания" можно отрегулировать освещение, а фраза "Помоги мне убраться на кухне" — включит пылесос. Ранее в таких случаях Gemini открывал Google Assistant.

В то же время отмечается, что Gemini поддерживает не все смарт-устройства.

Чтобы получить доступ к новому расширению Google Home, придется присоединиться к публичной предварительной версии. Сейчас она доступна только на английском языке.

Чтобы начать использовать эту функцию, войдите в приложение Gemini из той же учетной записи, которая используется в Google Home. Оттуда можно попросить Gemini выполнить определенное действие, например, "включить свет в гостиной". Если интеграция не активируется автоматически, рекомендуется включить "@Google Home" в запрос для точности.

Добавим, что Google все активнее использует искусственный интеллект не только для создания новых продуктов, но и для разработки собственного программного кода. Генеральный директор компании Сундар Пичаи во время отчета за третий квартал 2024 года заявил, что более четверти нового кода Google создается ИИ и затем проверяется инженерами компании.

Также сообщалось, что Google расширила возможности своего искусственного интеллекта Gemini Live, добавив поддержку более 40 новых языков. Это существенно улучшает доступность технологии для пользователей по всему миру, позволяя взаимодействовать с Gemini на родном языке и выполнять различные задачи с помощью голосовых команд.